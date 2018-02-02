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Vergi Dairesi'ndeki patlamada bomba bulguları var

Dün akşam Ankara Vergi Dairesi'nde meydana gelen patlamada bomba düzeneği bulguları bulundu. Olayla ilgili 1 kişinin ölü olarak ele geçirildiği, 8 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

AA | 02.02.2018 - 19:16..
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Vergi Dairesi'ndeki patlamada bomba bulguları var

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 20.03'te Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edildiği belirtildi.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kameraları görüntülerinin incelendiği, şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı vergi dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edildi.

Vergi Dairesi'ndeki patlamada bomba bulguları var VİDEO

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından yapılan çalışmalar kapsamında, sabaha 04.00 sıralarında, şüpheli şahsa yardım ederek aynı araçla kaçan 2 kişinin Osmaniye'de, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu aracın ise Adana'da yakalandığı bildirilen açıklamada, daha sonra bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişinin Şırnak, 2 kişinin de Mardin olmak üzere toplam 8 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

YPS'Lİ TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü ele geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan'ın, PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS bünyesinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiğinin değerlendirildiği belirtildi.

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