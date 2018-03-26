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Vergi müfettişi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

İstanbul’da görevli bir vergi denetim müfettişi, hakkında vergi soruşturması bulunan bir iş adamıyla anlaştığı 2 milyon liralık rüşvetin 250 bin lirasını alırken suçüstü yakalandı.

İHA | 26.03.2018 - 11:18..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polisi, alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Kimliği saklı tutulan bir kişi polisi arayarak, bir vergi müfettişinin, hakkında vergi incelemesi bulunan bir inşaat şirketinin yöneticisinden rüşvet alacağını ihbar etti.

Vergi müfettişi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

RÜŞVET VERİLDİĞİ ZAMAN OPERASYON

Yapılan çalışmalarda rüşvetin Eyüpsultan ilçesindeki bir işyeri önünde verileceğini tespit eden polis, belirlenen adreste pusu kurarak, şirket binasından çıkan vergi müfettişi D.Y. adlı şüpheliyi belirleyerek operasyon gerçekleştirdi.

Vergi denetim müfettişi olan şüpheli D.Y. ile rüşvet veren 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir poşet içerisinde 250 bin lira ele geçirildi.

Vergi müfettişi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Vergi müfettişi rüşvet alırken suçüstü yakalandı ViDEO

ŞİRKET YETKİLİLERİ VE MÜFETTİŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mali Şube Polisi, vergi soruşturmasından kurtulmak için şirket yöneticisi F.T.’nin vergi müfettişi D.Y. ile 2 milyon lira karşılığında anlaştığını, bu anlaşma çerçevesinde vergi müfettişine paranın 250 bin lirasını vermek için bir araya geldiğini tespit etti.

El konulan 250 bin liranın ise ön ödeme olduğu belirlendi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Rüşvet alan müfettiş D.Y. ve şirket yetkilisi F.T. ile B.O. adlı kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vergi müfettişi rüşvet alırken suçüstü yakalandı


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