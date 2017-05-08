Vergi, sigorta ve prim cezalarına af geliyor

Maliyece tahsil edilen, 31 Mart 2017’ye kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ DAHİL

- 31 Mart 2017’den önce askerlik, karayolları, milletvekili seçimi, mahalli idareler, anayasa, radyo ve televizyon ile nüfus kanunlarınca verilen idari para cezaları.

- 31 Mart 2017’den önce gerçekleşen vergi ve cezası, gecikme faizi ile gecikme zammı. 2017 için gerçekleşen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksiti.

- Gümrük Vergisi, idari para cezası, faiz, gecikme faizi ile gecikme zammı alacakları.

- 31 Mart 2017’den önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezası.

SİGORTA VE PRİM CEZALARI

- SGK primi, emeklilik kesintisi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığına ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bütün bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

-İdari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

- Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve eğitime katkı payı ile gecikme zamları.

- İl özel idarelerinin kamu alacakları (idari para cezaları ve özel idare payı hariç).

- Belediyelerin, vergi, Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi hariç 2017’ye ilişkin vergi ve cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı, bunların dışında kalan ödenmemiş bulunan kamu alacakları.

-Belediyelerin ücret alacakları ile bunlara bağlı kamu alacakları.

- Belediyelerin su abonelerinden olan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları.

ÖDEME 3 YILDA

Af yasası önümüzdeki hafta Meclis’e gelecek. Yasayla 73 milyarlık borç yapılandırılacak. Yasadan yapılandırma yapmamış olanlarla 1 Temmuz 2016- 31 Mart 2017 arasında borcunu ödememiş olanlar yararlanacak. İsteyen 6, 9, 12, 18 taksiti tercih edecek ve 2 ayda bir ödeme yapacak. Borç üç yılda bitecek. Taksiti seçenler enflasyon kadar fark ödeyecek. Peşin ödeyenler enflasyon farkının yarısını verecek.