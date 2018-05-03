Vergi ve primde 183 milyar lira yapılandırılacak

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon görüşmelerinde konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye verileceğini söyleyerek, emekli aylıklarında artış yapacaklarını ifade etti. Ağbal, "Üniversiteden çeşitli nedenlerle ayrılan gençlerimize tekrar yükseköğretim imkanının oluşturulmasına ilişkin karar var. Hazineye ait tarım arazilerini ecri misil ödemek suretiyle kullanan çiftçilerimize uygun koşullarla kiralama imkanı getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"183.5 MİLYAR VERGİ VE PRİM ALACAĞI YAPILANDIRILACAK"

Yeniden yapılandırma düzenlemesinde tarihin 31 Mart olduğunu belirten Ağbal, "Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel idareleri, belediyelere, yatırım izni alan koordinasyon başkanlıklarına olan borçlar yapılandırma kapsamında olacak. Alacak türlerine bakıldığında her türlü vergi ve cezalar var, sosyal güvenlik primleri var, gümrük vergileri, idari para cezaları, trafik cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, RTÜK idari cezaları kapsamında olacak. Su, atık su, katı atık ücretleri var. Öğrenim katkı kredisi, öğrenim kredisi, ecri misil, haksız alınan destekler, kaynak kullanımı destekleme fonu ödemeleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ilişkin katkı payları var. Yapmış olduğumuz yasal düzenlemede 119.2 milyar lira vergi alacak aslı var. 64.3 milyar lira sosyal güvenlik primi aslı var. 31 Mart 2018 tarihi itibariyle 183.5 milyar liralık vergi ve prim alacağının yapılandırılması söz konusudur" dedi.

"CEZANIN YÜZDE 50'Sİ ÖDENİRSE 50'Sİ SİLİNECEK"

Sosyal güvenlik borçlarında vatandaşın yüzde 50’sini ödemesi durumunda yüzde 50’sini sileceklerini aktaran Ağbal, "İdari para cezasının aslını öderse vatandaş, yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi’ne (ÜFE) göre hesaplanan faizi öderse, gecikme faizi ve zammı silmiş olacağız. Usulsüzlük cezasının yüzde 50’si ödenirse, yüzde 50’sini sileceğiz" şeklinde konuştu.

"PEŞİN ÖDENİRSE YÜZDE 90'INI ALMAYACAĞIZ"

"Temmuz ayı sonuna kadar yapılandırma kanunu başvuruları yapılacak. İlk ödeme Ağustos ayında Sosyal Güvenlik Kurumuna başlayacak, Eylül ayında mali ve diğer aylar ödemeler yapılabilecek. Eğer vatandaş ödemesi gereken tutarı peşin öderse bu durumda hesaplanan faizin yüzde 90’ını almayacağız. Peşin ödemek yerine Ağustos ayında veya Ekim’de, Eylül veya Kasım’da iki taksitte öderse gecikme faizini yüzde 50 indirimli alacağız."

"12.3 MİLYON EMEKLİ İKRAMİYEDEN YARALANACAK"

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ödenmesine ilişkin olarak Ağbal, "Bu uygulamadan gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alanlar, erbaşlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanabilecek. İlk defa Ramazan Bayramı’ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak. 12.3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak." dedi.