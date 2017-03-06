Vergide uzlaşma şampiyonu Tekirdağ

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borcu ve vergi cezaları için illerde Koordinasyon Uzlaşma Komisyonları’na, merkezde ise Merkezi Uzlaşma Komisyonu’na başvurulursa indirim yapılabiliyor.

UZLAŞMA BAŞVURUSUNDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Merkezi Uzlaşma Komisyonu’na 2015’te 1.5 milyar liralık vergi için uzlaşma başvurusu yapılırken, 2016’da başvuru tutarı 289 milyon lirada kaldı. Bunun 269 milyon liralık kısmı uzlaşma konusu yapıldı, kalanı reddedildi.

Uzlaşmaya konu edilen başvurular sonucu 269 milyon liralık vergi borcu 59 milyon liraya indirildi; 341 milyon liralık vergi cezasının ise tamamı silindi. Koordinasyon Uzlaşma Komisyonları’na 357 milyon liralık başvuru yapıldı. Bunun 165 milyonu reddedildi, 192 milyon liralık kısmı uzlaşmaya konu edildi. Uzlaşma sonucu vergi borcu 51 milyon liraya düşürüldü. 266 milyon liralık vergi cezası da uzlaşmayla 13 milyon liraya indirildi.

TEKİRDAĞ İSTANBUL'U GEÇTİ

İl bazında incelemede en fazla uzlaşmanın Tekirdağ’da yapılması dikkat çekti. Tekirdağ’da ilde ve merkezden gelen toplam 193 milyon liralık vergi borcu uzlaşmayla 21 milyon liraya, 234 milyon liralık vergi cezası da 602 bin liraya düşürüldü. İkinci sıradaki İstanbul’da 171 milyon liralık vergi 71 milyona, 231 milyon liralık vergi cezası da 17 milyona indirildi.

İADE ANALİZLE 1.2 MİLYAR DÜŞTÜ

Gelir İdaresi, 2010’dan beri KDV iadesine ilişkin başvuruları risk analizine tabi tutuyor. Sistemde geçen yıl KDV iadesiyle ilgili 518 bin risk analizi yapıldı. Analizlerde mükellefler KDV iadesi taleplerinde düzeltme yaparak 1 milyar 257 milyon liralık indirime gittiler.

Maliye ayrıca, iade talebinde bulunanlara mal ve hizmet satan 1. ve 2. alt mükellefler nezdinde risk analiz yaptı. 179 bin alt mükellefin 40 bininin beyan ettikleri KDV matrahlarında kazançlarını 8 milyar 792 milyon lira az gösterdikleri tespit edildi.

İLK SIRALARDA HANGİ İLLER VAR?

Geçen yıl Ankara’da 85 milyon, İzmir’de 45, Bursa’da 17, Antalya’da 14 milyon liralık uzlaşma başvurusu yapıldı.

6 BİN MÜKELLEF YÜZDE 60’I GİZLEDİ

Vergi dairelerinde 6 bin 861 mükellef incelendiğinde ise 2 milyar 118 milyon lira kazanç beyan edilmesine rağmen, 1 milyar 273 milyon lira kazancın gizlendiği belirlendi. Bu mükelleflere 150.4 milyon lira vergi borcu çıkarıldı.