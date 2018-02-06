Vergisi ödenmeyen lüks araçlar dozerle ezildi

Mercedes, Corvette, Porsche, Jaguar gibi markalara ait lüks araçlar vergileri ödenmediği için dozerle ezilerek hurda haline getirildi.

BİNLERCE DOLARLIK ARABALAR DOZERLE EZİLDİ

Vergi kaçıranlara acımayan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ezdirdiği araçların kimisinin fiyatı 115 bin doları buluyor.





2017'DE 3 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE KAÇAK ARAÇ YAKALANDI

Filipinler Gümrük Bürosu, geçen yıl 2 milyon 930 bin dolar değerinde kaçak araca el konulduğu belirtilirken toplam el konulan kaçak malların değeri ise 866 milyon olarak açıkladı.





"HURDACIYA VERİN, OYUNCAK YAPSIN"

Duterte, "Burada vergi kaçırmaya çalışmayın, bu işe yaramaz, asla başarılı olamayacaksınız." diye tepkisini dile getirirken dozer ile ezilen araçlar için ise "Bunları hurdacılara verin. Onların böyle arabaları olmaz ama bunlardan bir şeyler yapılabilir, oyuncak yaparlar." dedi.