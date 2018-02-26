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Vergiye uyumlu mükellefin borcuna 60 ay taksit kolaylığı

Vergi borcuna sadık, uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları, bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

REUTERS | 26.02.2018 - 09:07..
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  2. Ekonomi

Bakanlar Kurulu'nun, "Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 24 Şubat tarihli sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, vergi borcuna sadık, uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Vergiye uyumlu mükellefin borcuna 60 ay taksit kolaylığı

Karara göre 1 Ocak'tan itibaren vadesi gelecek alacaklara uygulanarak taksitlendirilen borçların gecikme zammı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak.

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