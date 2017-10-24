Verheugen, 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu'na katılacak

Kocaeli, Kartepe'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde organize edilen Kartepe Zirvesi'nde dünyanın en önemli bilim, siyaset ve medya isimleri bir araya geliyor. Bu yılki konusu; "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu" olan zirve 26- 28 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

TÜRKİYE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN DARBELER BİLİMSEL BİR ZEMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye’de ve dünyada meydana gelen darbeleri; demokrasi, toplum, siyaset, sosyoloji, kültür, ekonomi, askeri anlamda entelektüel ve bilimsel bir zeminde değerlendirecek olan sempozyum, siyasi aktörleri de ağırlayacak.

İBRAHİM KALIN KONFERANS VERECEK

Zirve, 26 Ekim Perşembe günü başlayacak. Açılış konuşmalarını Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Başbakan Yardımcı Fikri Işık yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi Doç. Dr. İbrahim Kalın ‘15 Temmuz: Darbe, Demokrasi ve Uluslararası Sistem’ konulu bir konferans verecek.

GÜNTER VERHAUGEN VE DÜNYADAN BİR ÇOK OTORİTE KARTEPE ZİRVESİ'NDE

Darbe konusunun tüm yönleriyle ele alınacağı Zirve’de, Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Günter Verhaugen ‘Avrupa Birliği Felsefesi ve Demokrasinin Darbelere Karşı Korunma Refleksleri’ başlıklı konferansla aktaracak. Daha birçok uluslarası önemli ismin olduğu sempozyumda aynı zamanda Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov ve Bosna Hersek Federasyonu Parlemantosu Temsilciler Meclis Başkanı Edin Music de konuşmacı olarak yer alacak.

Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Günter Verhaugen

DARBELERİN MEDYA VE KÜRESEL ETKİLERİNİ USTA GAZETECİLER ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasıyla Türk basın tarihine geçen Hande Fırat da Zirve’de yerini alacak. Hande Fırat’ın yanı sıra Gazeteci Yazar Nevzat Çiçek, Oğuz Haksever, Fatih Er ve Gazeteci Yazar Nedim Şener, Al Jazeera Eski Ceo’su Wadah Khanfar gibi deneyimli isimler de medyanın toplumsal ve siyasal olaylardaki rolü ve küresel medyanın etki gücü hakkında konuşmalar yapacak.

"DARBELERİN ARKA PLANI ARANACAK"

Kartepe Zirvesi, Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu’nun kapsamı gereği, diğer ‘darbe’ konulu çalışmalardan farklı bir noktada konumlandırıldığını söyleyen Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli Kartepe Zirvesi ile insalığı ilgilendiren küresel sorunların entelektüel ve bilimsel zeminde tartışıldığı uluslararası çapta bir platform oluşturduk. Zirvenin bu yılki ana etkinliği olan Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu, darbe girişimininin ülkemiz adına yarattığı toplumsal, siyasal, ekonomik ve sosyolojik tüm etkileri global ölçekte ele alacak ve darbelerin tarihi arka planını aralayacak.” dedi.

Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

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26-28 Ekim tarihinde gerçekleşecek Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu ve Kartepe Zirvesi kapsamında düzenlenen paneller ve konferanslarda dinleyici olmak için ön kayıt yaptırmak gerekiyor. 1 Ekimde başlayacak kayıtlar ve dinleyici katılımı ücretsiz ve kontenjanla sınırlı. Ön kayıtlar www.kartepezirvesi.com adresinden yapılabiliyor.