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Verheugen: Türkiye'ye tam üyelik garantisi verilmeli

AB'nin eski Komiseri Verheugen, "Türkiye, kriterleri yerine getirirse Avrupa Birliği'ne tam üye olacağının garantisi verilmeli" dedi.

17.03.2017 - 06:27
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AB'nin Genişlemeden Sorumlu eski Komiseri Günter Verheuge, Türkiye ile AB arasındaki krizin çok tehlikeli bir şekilde tırmandığını vurgulayarak, "Ben tamamen yeni başlangıçtan yanayım. AB, kriterleri yerine getirirse Türkiye’ye Avrupa ailesi içinde eşit haklara sahip daimi olarak yerini alacağını kayıtsız şartsız garanti etmeli" dedi.

"TÜRKİYE DE GÜVENCE VERMELİ"

Verheugen, Türkiye'nin de iç sorunlarını demokratik ve hukuk devleti kuralları içinde çözeceğinin güvencesini vermesi gerektiğini belirtti. Avrupa'da hiçbir ülkeyi faşistlerin yönetmediğini, Türkiye'nin de bir diktatörlük olmadığını belirten Verheugen, karşılıklı hakaretlere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

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