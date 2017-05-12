taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.114
USD
3,5775
EURO
3,8899
ALTIN
140,89
PETR
50,7300

Verizon'dan 5G teknolojisi için dev satın alma

Verizon, 5G teknolojisi için Straight Path adlı şirketi 3,1 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

12.05.2017 - 04:01
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Verizon'dan 5G teknolojisi için dev satın alma

Şirketlerden yapılan açıklamada, Verizon'ın Straight Path'in hissesi başına 184 dolar ödeyeceği ve toplam satın alma tutarının 3,1 milyar dolar olduğu bildirildi.

Anlaşmanın, federal regülatörlerin onayının ardından 9 ay içinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Cep telefonu sinyalleri ve 5G teknolojisi üzerine araştırma faaliyetleri gösteren Straight Path'in, Verizon'ın en büyük rakibi AT&T tarafından 1,6 milyar dolara satın alınacağı yaklaşık bir ay önce gündeme gelmişti.

RAKİBİNİN TEKLİFİNİ İKİYE KATLADI

Ancak Verizon, rakibinin teklifini neredeyse ikiye katlayarak Straight Path'i satın almak için anlaşmaya varmayı başardı.

Uzmanlar, bu yılın ilk üç ayında 307 bin müşteri kaybeden Verizon'ın, ABD'de 5G teknolojisini kısa zamanda hayata geçirebilmesi durumunda müşteri sayısında rekor artış olabileceğine dikkati çekiyor. Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7,3 azalmış ve net karı da yıldan yıla yüzde 20 düşmüştü.

Öte yandan Verizon'ın internet şirketi Yahoo'yu 4,48 milyar dolara satın almasıyla ilgili anlaşmanın gelecek aylarda tamamlanması bekleniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Ajax finale yükseldi

Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Ajax finale yükseldi

6
Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

9
Macaristan AB'nin zorunlu kotasına karşı

Macaristan AB'nin zorunlu kotasına karşı

21
Şehit Başsavcıyla ilgili sosyal medya paylaşımına gözaltı

Şehit Başsavcıyla ilgili sosyal medya paylaşımına gözaltı

5
ABD Tabka'yı terör örgütü PYD'ye bıraktığını açıkladı

ABD Tabka'yı terör örgütü PYD'ye bıraktığını açıkladı

7
Yeni doğan bebeği poşetle sokağa bıraktılar

Yeni doğan bebeği poşetle sokağa bıraktılar

10
Mustafa Cengiz başkan adaylığını açıkladı

Mustafa Cengiz başkan adaylığını açıkladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM