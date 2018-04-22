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Verne Troyer hayatını kaybetti

'Avanak Ajan' filmlerinde canlandırdığı Mini-Me karakteriyle tanınan ve dünyanın en kısa insanlarından biri olan ABD'li oyuncu Verne Troyer, hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 15:12..
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Verne Troyer, 1969 yılında ABD’nin Michigan eyaletinde dünyaya geldi. 1987 yılında Centreville Lisesi’ni bitiren aktör, akondroplazi türü cüceliğe sahip olduğu için yalnızca 81 santimetre boyundaydı. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği açıklandı.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI

Ailesinin kendisine her zaman diğer kardeşleriyle eşit davrandığını anlatan oyuncu, uzun bir süre alkolle mücadele etti. 2002 yılında neredeyse alkol zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybeden Troyer, geçtiğimiz sene bir tedavi merkezine başvuracağını duyurmuştu. Başarılı oyuncunun hayatını kaybetme sebebi açıklanmadı.

Verne Troyer hayatını kaybetti

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