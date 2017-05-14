Vestfalya'daki seçimlerde gülen taraf Merkel oldu

18 milyonluk nüfusuyla Almanya’nın en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’daki seçimde, yüzü gülen Başbakan Angela Merkel ve partisi Hristiyan Demokrat CDU oldu. Sosyal demokrat SPD ise büyük hüsrana uğradı.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 66

Seçime katılım oranı yüzde 66 olarak tespit edilirken, CDU oyunu yüzde 8 oranında artırarak yüzde 34,2'yi yakaladı. Şimdiye dek hükümette olan SPD ise yüzde 8 oy kaybına uğrayarak yüzde 30,6 ile ikinci parti konumuna düştü.

CEM ÖZDEMİR'İN PARTİSİ GERİLEDİ

Eşbaşkanlığını Cem Özdemir’in yaptığı Yeşiller de yüzde 11,3’den yüzde 6’ya geriledi.

AŞIRI SAĞCI AFD YÜKSELDİ

Liberal FDP yüzde 12 oranla eyalet meclisine girerken, sağ popülist İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif AfD de ilk kez katıldığı eyalet seçiminde yüzde 7,8 oy oranı ile meclise girmeyi başardı. Böylece AfD 2014’den bu yana yapılan tüm eyalet seçimlerinde yüzde 5 barajını rahatlıkla aşarak, toplam 13 kez meclislerde temsil hakkı kazanmış oldu.

KRAFT İSTİFA ETTİ

Şimdiye dek eyalet başbakanı olan Hannelore Kraft, seçim sonucunun netleşmesinin hemen ardından hezimetin sorumluluğunu üstlenerek, tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

SOSYAL DEMOKRAT-YEŞİLLER KOALİSYONU HAYAL OLDU

Sosyal Demokratlar'ın ve Yeşiller'in büyük oy kaybına uğraması sonrasında eyalette yeniden bir Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller Partisi koalisyonun kurulması mümkün görünmüyor.

Siyasal gözlemciler federal düzeyde olduğu gibi eyalet düzeyinde de Hristiyan Demokrat Birlik CDU liderliğinde ve Sosyal Demokrat Parti’nin katılımıyla büyük koalisyon kurma ihtimalinin güçlü olduğuna işaret ediyorlar.

Eyaletteki 13 milyon seçmen Almanya’daki toplam seçmenlerin yüzde 20’sine tekabül ediyor. O yüzden Kuzey Ren Vestfalya’daki seçim bu yıl 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesi son sınav olarak değerlendiriliyor.

SCHULZ İÇİN HEZİMET

Sonuçlar arka arkaya üçüncü kez seçim kaybeden SPD lideri ve başbakan adayı Martin Schulz açısından tam anlamıyla bir hezimet olarak yorumlanıyor.

Yılın ilk eyalet seçimleri Saarland ve Schleswig-Holstein’de SPD büyük kayba uğrarken, iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU ve dolayısıyla Başbakan Merkel bugün olduğu gibi seçimlerden birinci parti olarak çıkabildi. Yine de SPD’li Schulz, federal meclis seçimlerine atfen, mücadeleye devam edecekleri mesajını vererek, 24 Eylül’de sonucu başka konuların belirleyeceğini ve Merkel’i yeneceğini öne sürdü.

MERKEL'E DESTEK ARTIYOR

Ancak yapılan tüm anketler Avrupa Parlamentosu'nun eski başkanı Martin Schulz'u başbakan adayı yapan SPD’ye Almanya çapında da desteğin eridiğini, buna karşın Hıristiyan Birlik partilerine ve Merkel’e desteğin artığını gösteriyor.