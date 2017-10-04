taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Veteriner ilaçları satan bakkallara ceza yağdı

Yetkileri olmadığı halde veteriner ilaçları sattıkları tespit edilen kırsal mahallerdeki 4 bakkala toplam 64 bin lira para cezası kesildi.

04.10.2017 - 14:08
  1. Haberler
  2. İç Haber

3

Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'nın ihbarı üzerine Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki bazı bakkallarda denetim yaptı.

Yapılan denetim sonucunda kırsal mahallerdeki 4 bakkalın, gerekli izinleri olmadan veteriner ilaçları sattığı tespit edilerek para cezası kesti.

Konuyla ilgili açıklamada yapan Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız, kırsal mahallelerdeki bazı bakkalların veteriner ilaçları sattığı yönünde üyelerinden gelen şikayetleri ilgili makamlara bildirerek gereğinin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

İLAÇLARA EL KONULDU, 16'ŞAR BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yıldız, "İhbarı değerlendiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz, yapmış olduğu denetimler sonucunda 4 bakkalın veteriner ilaçları sattığını tespit etti. Bakkallardaki ilaçlara el konuldu. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği insan ve hayvan sağlığını hiçe sayan 4 bakkala 16'şar bin lira idari para cezası kesilmiştir." dedi.

HAYVAN VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

Veteriner hekimlerin hayvan sağlığının yanında, insanlara sağlıklı gıdalar ulaştırılması içinde çalıştıklarını dile getiren Merter, "Veteriner hekimler sadece kliniklerde hayvan muayene etmiyor. Kanatlı sektör, gıda, ilaç, yem sektörü ve kamu gibi bir çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Yaptığımız tüm çalışmalarda ve faaliyetlerde bir tek insan sağlığı için hizmet vermekteyiz. Ancak kırsal mahallelerdeki bakkallarda veya buna benzer yerlerde ehliyetsiz ve bilinçsiz insanlar tarafından ilaç satılması hem hayvan sağlığını hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca hayvanlara verilen bilinçsiz ilaçlar sebebiyle ilerleyen zamanlarda kötü sonuçlarda ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Hayvan sahiplerine usulsüz yerlerden ilaç almamaları konusunda uyaran Merter, kanuna aykırı, usulsüz ilaç satışı yapan yerlerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirilmesini istedi.

Veteriner ilaçları satan bakkallara ceza yağdı

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu
Polis tarafından durdurularak aranan kamyonda 17 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor
Doğu Karadeniz'de yaylalarda tespit edilen kaçak yapıların yıkımları hızla devam ediyor.
İntihara kalkışan işsizi, polis ikna etti
Şanlıurfa'da intihara kalkışan 30 yaşındaki Emin E., ikna olduktan sonra çatı katından indi.
Hakkari'de yıldırım düştü
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 polis ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

247
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

226
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Yiğit Bulut: Jöle kullanmıyorum

Yiğit Bulut: Jöle kullanmıyorum

185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM