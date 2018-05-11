Veterinerler Muharrem İnce’nin özür dilemesini bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’den "Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağız" açıklaması üzerine Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, özür beklediklerini açıkladı.

İnce'nin bu açıklamadan büyük üzüntü duyduklarını belirten Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, İnce’nin yaptığı açıklamanın veteriner hekimler camiasını rencide ettiğini belirtti.

"TUBİTAK, BİR HİÇBİR MESLEK GRUBUNUN TEKELİNDE DEĞİL"

Başkan Kızılinler, "Muharrem İnce’nin yaptığı açıklama Türkiye’de 30 bin mensubu olan veteriner hekimler camiası olarak bizi rencide etmiştir. Çünkü Muharrem İnce’nin bahsettiği TÜBİTAK hiçbir meslek grubunun tekelinde değildir.

"İLK KLONLAMAYI VETERİNER HEKİMLER YAPTI"

Muharrem İnce belki bilmez ama Türkiye’deki ilk klonlama TÜBİTAK’taki bilim adamlarıyla birlikte veteriner hekimler tarafından yapılmıştır. Bilimsel dayanağı olmadan Muharrem İnce’nin sadece liyakati olmayan insanların bir yerlere getirilmeyeceğini açıklamak için veteriner hekimlik mesleğini fütursuzca örnek vermesi bizleri üzmüştür.

"ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Türkiye’de ki veteriner hekimler teşkilatı olarak Muharrem İnce’den Ankara’da ki merkez konsey başkanlığımıza bizzat giderek özür dilemesini bekliyoruz. Veteriner hekim teşkilatı adına kendilerine üzüntülerimizi ifade ediyoruz." diye konuştu.