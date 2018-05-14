Veysel Karani Siirt'te anıldı

Veysel Karani Beldesi türbe avlusunda saat 10:30'da sakalı şerif ziyaretiyle başlayan program gece saatlerine kadar sürdü.





MÜZİK GRUBU VE ÖĞRENCİLER İLAHİ SÖYLEDİ

Gündüz düzenlenen programda çeşitli okul öğrencileri ve Halk Eğitim Merkezi müzik grubunca ilahi söylendi.

Akşam saatlerindeki program ise havanın yağışlı olması nedeniyle bir düğün salonunda, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan Kaymakamı Cuma Çotu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda günün anlamını belirten bir konuşma Baykan Kaymakamı Çotu, valiliğin himayesinde Veysel Karani'ye yakışır bir program hazırladıklarını söyledi.



