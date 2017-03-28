Adıyaman Dernekleri Federasyonu (ADIFED) tarafından düzenlenen "Adıyamanlılar Buluşması", Sultangazi Belediyesi Sahra Sultan Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ADIFED Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ramazan Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, halk oylaması sürecinin kampanya yıldızının Adıyaman şehri olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulu’nda Adıyaman’dan büyük bir övgüyle bahsederek, en muhteşem şehir olduğunu söyledi. Ayrıca biz bakanlara, Adıyamanlıların bir dediğini iki etmeyin diye tembihledi.” diye konuştu.

Kaynak, halk oylamasına sunulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, krizleri engelleyen bir sistem olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu sistem, uzlaşmayı zorlayan bir sistemdir. Bu sistem, kim Cumhurbaşkanı olacaksa, madem ki halkımız yüzde 50’nin üzerinde bir oyla seçiyor; o yüzden milletimizin ortak değerlerine sahip olacaktır, milletimizin değerlerine saygılı olacaktır. Başı açık ya da kapalı, sakallı-sakalsız, kadın-erkek, kimsenin bir ayrımcılığa tabi tutulmasına izin vermeyecektir. Bu sistem, çatışmayı önler, uzlaşmayı gerektirir. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, CHP ile MHP nasıl bir aday üzerinde uzlaştı, hatırlayınız.”

Veysi Kaynak: Hayır diyenler Türkiye düşmanlarına baksın VİDEO

"KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'NİN EZELİ DÜŞMANLARINA BAKSIN"

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Başbakan Yardımcısı Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kılıçdaroğlu’nun okuma-yazma bildiğini zannediyorum ama okuduğunu doğru anlıyor mu, emin değilim. Bizim sistemimiz, cumhurbaşkanına ne meclisi fesh yetkisi veriyor, ne de kimsenin malına el koyma yetkisi veriyor. Halk oylamasına sunulan değişikliğin tamamı 18 madde. Ben tamamını elimdeki küçük bir kağıda sığdırdım ama Kılıçdaroğlu, okumaktan acizse ya da okuduğunu anlamaktan acizse, Türkiye’nin ezeli düşmanlarına bakmalıdır. Kılıçdaroğlu ve bu sisteme karşı çıkanlar, 34 yıldır ülkemizde kan döken terör örgütü PKK’nın karargahı Kandil’e bakmalılar. 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren ve 249 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin 191 gazimizin canına kast eden, meclisimizi bombalayan FETÖ’nün, Pensilvanya’daki sapkın liderine bakmalılar. Avrupa’da yeniden baş gösteren faşist uygulamalara bakmalılar. Bu anayasa değişikliğine hayır diyenler terörist değildir, hayır diyenler hain değildir. Ancak hayır demek, bu anayasa değişikliğini engellemeye çalışan bütün çevrelere hizmet olacaktır.”