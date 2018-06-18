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Vezirköprü'de tarihi evlerin restorasyonu tamamlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evler, 10 milyon liraya yeniden yapılandırıldı. Yenilenen evlerin turizme kazandırılması planlanıyor.

DHA | 18.06.2018 - 09:02..
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Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki tarihi evlerin restorasyonu sonlandı. Toplam 10 milyon liraya mal olan 22 ev ile ilçe, Safranbolu ve Beypazarı gibi turizm merkezi olacak.

Vezirköprü'de tarihi evlerin restorasyonu tamamlandı

10 MİLYONLUK PROJE

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen törenle yaklaşık 10 milyonluk bir proje ile restorasyonu tamamlanan tarihi Vezirköprü evlerinin açılışı yapıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'in katılımıyla yapılan açılışta restorasyonu tamamlanan 22 ev, Safranbolu ve Beypazarı gibi bir görünüm kazandı.

Başkan Edis, ilçede 126 ev için sokak sağlıklaştırması yaptıklarını vurgulayarak, çalışma için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan (DOKAP) hibe desteği aldıklarını söyledi.

Vezirköprü'de tarihi evlerin restorasyonu tamamlandı

"TURİSTLERİN BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİĞİ BİR İLÇE OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

İlçenin tarihi dokusunu yansıtan Tikenli Mahallesi 823 Sokak'ta bulunan 22 evin restorasyonunun tamamlandığını ifade eden Başkan Edis, "Tarihimize sahip çıkıyoruz. Safranbolu ve Beypazarı gibi tarihi dokumuza herkesin hayran olduğu, turistlerin büyük ilgi gösterdiği bir ilçe oluşturmak istiyoruz." dedi.

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