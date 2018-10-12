Viaport Marina'da enflasyonla mücadeleye destek

Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan, dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu eğlence adası Viasea de Enflasyonla Mücadele Programına katıldı.

YÜZDE 25'LİK İNDİRİM

Bakan Albayrak’ın programı açıklamasının hemen ardından programa destek kararı alan Viaport Marina yönetimi Viasea Akvaryum ve Viasea Tema Park’ta yıl sonuna kadar tüm indirimlere ek olarak yüzde 25 indirim yaptı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Şirket kampanyaya katıldığını yayınladığı şu metinle duyurdu; “Viaport Marina olarak ülkemizin refahı ve halkımızın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na tam destek veriyoruz. Bu bağlamda halkımızın gönüllerince eğlenebilmeleri için, Viaport Marina bünyesinde bulunan tema park ve akvaryumumuzun giriş fiyatında 2018 yılı sonuna kadar yüzde 25 oranında indirim uyguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişte olduğu gibi şimdi de karşılaşacağı herhangi bir sorunun üstesinden geleceğinden hiçbir zaman şüphe duymadığımız gibi bugün de ülkemize yöneltilen ekonomik saldırıları bertaraf edeceğinden eminiz.”