Suriye'de iç savaş nedeniyle Esad rejiminin işkence ve zuümlerine maruz kalanlara dikkat çekmek isteyen kadınlar, Vicdan Konvoyu adı altında bir sivil hareket oluşturmuşlardı.

Hatay'a doğru hareket eden 60 araçlık konvoy Ankara'ya ulaştı.

İŞKENCE, ZULÜM VE REJİM BASKISI

Suriye'de hapishanelerde hukuka aykırı şekilde tutulmuş ve daha sonra Türkiye'ye gelmiş 100'ün üzerinde kadınla görüştüğünü belirten Sönmez, Suriyeli kadınların zindanlarda maruz kaldıkları işkencelerin ve yaşadıkları acıların kendisini çok etkilediğini söyledi.

Vicdan Konvoyu Ankara'ya ulaştı ViDEO

Konvoyun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Hatay'a ulaşacağını dile getiren Sönmez, şöyle konuştu:

"Bütün ekranlarda kadınlarla ilgili meselelerin yer aldığı Dünya Kadınlar Günü'nde, bizce en çok konuşulması gereken Suriye zindanlarındaki kadınlar. Bütün dünya o gün kadınları konuşuyor. Biz de istiyoruz ki bütün dünya, Dünya Kadınlar Günü'nde zindanlardaki Suriyeli kadınları düşünsün ve konuşsun. Belki böylelikle oradaki sessiz çığlık dünyada çok daha geniş bir karşılık bulabilir."

Sönmez, Hatay'da buluşmak üzere 10 binin üzerindeki kadının konvoya kayıt yaptırdığını anlatarak, Vicdan Konvoyu'nda 55 ülkeden ve farklı mesleklerden kadınların bulunduğu ifade etti.

200 OTOBÜS İLE HATAY'A

Suriye'deki kadınlar özgürlüklerini kazanıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Sönmez, "Bize göre bu çok büyük bir insanlık suçu. Suçluların cezalandırılması için mücadelemiz ayrı ama öncelikle ivedi bir şekilde kadınların serbest bırakılması için her türlü girişimimizi devam ettireceğiz." dedi.

Konvoy katılımcılarından Zehra Türkmen de savaşlarda en büyük yarayı kadın ve çocukların aldığını vurguladı.

Türkmen, amaçlarının Suriye'de başta zindanlarda tutsak olan kadınlar olmak üzere, zulme uğrayan insanların sesini dünyaya duyurmak olduğunu sözlerine ekledi.

Ankara'dan yeni katılımların olduğu konvoyun, Hatay'a 200 otobüsle ulaşması bekleniyor.