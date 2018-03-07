taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.287
USD
3,7995
EURO
4,7185
ALTIN
162,77
PETR
64,9800

Vicdan Konvoyu Ankara'ya ulaştı

Suriye'de Esad rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Ankara'ya ulaştı.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de iç savaş nedeniyle Esad rejiminin işkence ve zuümlerine maruz kalanlara dikkat çekmek isteyen kadınlar, Vicdan Konvoyu adı altında bir sivil hareket oluşturmuşlardı.

Hatay'a doğru hareket eden 60 araçlık konvoy Ankara'ya ulaştı.

Vicdan Konvoyu Ankara'ya ulaştı

İŞKENCE, ZULÜM VE REJİM BASKISI

Suriye'de hapishanelerde hukuka aykırı şekilde tutulmuş ve daha sonra Türkiye'ye gelmiş 100'ün üzerinde kadınla görüştüğünü belirten Sönmez, Suriyeli kadınların zindanlarda maruz kaldıkları işkencelerin ve yaşadıkları acıların kendisini çok etkilediğini söyledi.

Vicdan Konvoyu Ankara'ya ulaştı ViDEO

Konvoyun, 8 Mart 'nde Hatay'a ulaşacağını dile getiren Sönmez, şöyle konuştu:

"Bütün ekranlarda kadınlarla ilgili meselelerin yer aldığı Dünya Kadınlar Günü'nde, bizce en çok konuşulması gereken Suriye zindanlarındaki kadınlar. Bütün dünya o gün kadınları konuşuyor. Biz de istiyoruz ki bütün dünya, Dünya Kadınlar Günü'nde zindanlardaki Suriyeli kadınları düşünsün ve konuşsun. Belki böylelikle oradaki sessiz çığlık dünyada çok daha geniş bir karşılık bulabilir."

Sönmez, Hatay'da buluşmak üzere 10 binin üzerindeki kadının konvoya kayıt yaptırdığını anlatarak, 'nda 55 ülkeden ve farklı mesleklerden kadınların bulunduğu ifade etti.

200 OTOBÜS İLE HATAY'A

Suriye'deki kadınlar özgürlüklerini kazanıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Sönmez, "Bize göre bu çok büyük bir insanlık suçu. Suçluların cezalandırılması için mücadelemiz ayrı ama öncelikle ivedi bir şekilde kadınların serbest bırakılması için her türlü girişimimizi devam ettireceğiz." dedi.

Konvoy katılımcılarından Zehra Türkmen de savaşlarda en büyük yarayı kadın ve çocukların aldığını vurguladı.

Türkmen, amaçlarının Suriye'de başta zindanlarda tutsak olan kadınlar olmak üzere, zulme uğrayan insanların sesini dünyaya duyurmak olduğunu sözlerine ekledi.

'dan yeni katılımların olduğu konvoyun, Hatay'a 200 otobüsle ulaşması bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yunan taksiciler UBER'e tekme tokat saldırdı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, bir başka taksi hizmeti olan UBER'i protesto etti. Protesto sırasında taksiciler, UBER araçlarına tekme tokat saldırdı.
Papua Yeni Gine'deki deprem 55 can aldı
Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
BM Güvenlik Konseyi'nde acil Suriye toplantısı
BM Güvenlik Konseyi Suriye’de uyulmayan ateşkesi görüşmek üzere acil olarak toplanıyor.
Şifresi yanlış girilen iPhone 48 yıllığına kilitlendi
Çin'in Şangay kentinde iPhone'un kilidini açmaya çalışan bir çocuk şifreyi defalarca yanlış girdi. Yalnış girilen şifre telefonu 48 yıllığına kilitledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

353
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

77
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

162
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

22
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

106
G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

73
HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM