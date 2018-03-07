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Vicdan Konvoyu'na İzmirli kadınlardan destek

Suriye'deki rejimin her gün işkence ettiği kadınlara destek için kurulan "Vicdan Konvoyu" İzmir'den Hatay'a yola çıktı.

AA | 07.03.2018 - 11:04..
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Suriye'de Esad rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için amacıyla organize edilen "Vicdan Konvoyu"na destek amacıyla bir grup gönüllü İzmir'den Hatay'a gitti.

Vicdan Konvoyu'na İzmirli kadınlardan destek

YOLA ÇIKMADAN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Konak'taki İHH İnsani Yardım Vakfının önünde, aralarında erkeklerin de bulunduğu 32 kişilik grup yola çıkmadan önce basın açıklaması yaptı. Genç İHH Gönüllüsü Şeymanur Altınok, insanlık tarihinin çocuk katliamını canlı izleyen ve en çok çocuk katleden dönemine şahitlik ettiklerini belirtti.

Rejimin şu ana kadar bir milyona yakın insanı katlettiğini, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin hapishanelerde tutarak işkence yaptığını ifade eden Altınok, "400 binden fazla insan sorgu merkezlerinde, hapishanelerde tutuldu. Akıbetinden hiçbir şekilde haber alınamayan 76 bin insanı kayıp diye geçiyor haberler. 116'sı çocuk 4 bin 219'u kadın kayıp." dedi.

Vicdan Konvoyu'na İzmirli kadınlardan destek

"İŞKENCELER DÜNYANIN ORTA YERİNE DÜŞTÜ"

Altınok, bütün olup bitenlerin uluslararası mekanizmaların gözü önünde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Uluslararası hukuk suçların işlenmesini engelleyemedi, suçluları cezalandırmayı başaramadı ama bu suçların işlendiğini bir rejim askeri adli tıp subayının sızdırdığı 55 bin fotoğrafla tespit etmeyi başardı. Çok korkunç işkencelerle katledilen 6 bin 786 insanın işkenceye uğramış bedenleri dünyanın orta yerine düştü." diye konuştu

Vicdan Konvoyu'na katılan Azerbaycanlı Gazeteci Nigar Ögeday da kadınlara yapılan zulmü kınayarak, "1992 yılında Hocalı'da da 450 kadınımız hapishanelerde aynı zulmü çekti." ifadelerini kullandı.

Vicdan Konvoyu'na İzmirli kadınlardan destek

"TÜRKİYE MAZLUMUN YANINDADIR"

Suriyeli kadınların da aynı zulme maruz kaldığına işaret eden Ögeday, "Ben bir Azerbaycanlı olarak, bir kadın olarak bu konuda kardeşlerimizin yanında olmayı düşündüm. Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi mazlumun yanındadır. Türkiye adaletli bir halktır, adalet bizim için her şeyin önündedir." dedi. Grup daha sonra "Vicdan Konvoyu" yazılı dövizi otobüsün önüne asarak yola çıktı. Konvoya Manisa'dan 8 kişinin katılacağı belirtildi.

Vicdan Konvoyu'na İzmirli kadınlardan destek

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