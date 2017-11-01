Vicdansız amca 12 yaşındaki yeğenini zincirledi

Anne ve babasını bir süre önce trafik kazasında kaybeden M.T., 2 kardeşiyle birlikte Van'dan Eskişehir'e gelerek Emek Mahallesi'nde oturan babaannesinin yanında kalmaya başladı.

YEĞENİNİ AYAKLARINDAN ZİNCİRLEDİ

Annesiyle birlikte yaşayan İzzet T., akşamları eve geç geldiği için kızdığı yeğeni M.T.'yi ayak bileklerinden zincirledi. Gündüz saatlerinde ayakları zincirle bağlı olarak dışarı çıkan M.T.'yi gören çevredeki inşaat işçileri şoke oldu. İşçiler, demir makasıyla zincirleri kırarak çocuğu kurtardı ve olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine amca İzzet T.'yi gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.

"BÖYLE BAĞLANMAYI HAK ETMEDİM"

İşçiler tarafından kurtarılan M.T., "Annem babam trafik kazasında vefat etti. Babaannemin yanında kalıyorum. Eve geç gidiyorum diye beni amcam bağladı. Amcamın 5 çocuğu var, biz de 3 kardeşiz. Ben böyle bağlanmayı hak etmedim" dedi.





