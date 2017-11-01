taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.046
USD
3,8154
EURO
4,4414
ALTIN
156,84
PETR
61,6700

Vicdansız amca 12 yaşındaki yeğenini zincirledi

Eskişehir'de bir adam 12 yaşındaki yeğenini eve geç gitti diye ayaklarından zincirledi, çocuğu inşaat işçileri kurtardı.

01.11.2017 - 14:09
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Anne ve babasını bir süre önce trafik kazasında kaybeden M.T., 2 kardeşiyle birlikte Van'dan Eskişehir'e gelerek Emek Mahallesi'nde oturan babaannesinin yanında kalmaya başladı.

YEĞENİNİ AYAKLARINDAN ZİNCİRLEDİ

Annesiyle birlikte yaşayan İzzet T., akşamları eve geç geldiği için kızdığı yeğeni M.T.'yi ayak bileklerinden zincirledi. Gündüz saatlerinde ayakları zincirle bağlı olarak dışarı çıkan M.T.'yi gören çevredeki inşaat işçileri şoke oldu. İşçiler, demir makasıyla zincirleri kırarak çocuğu kurtardı ve olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine amca İzzet T.'yi gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.

Vicdansız amca 12 yaşındaki yeğenini zincirledi

"BÖYLE BAĞLANMAYI HAK ETMEDİM"

İşçiler tarafından kurtarılan M.T., "Annem babam trafik kazasında vefat etti. Babaannemin yanında kalıyorum. Eve geç gidiyorum diye beni amcam bağladı. Amcamın 5 çocuğu var, biz de 3 kardeşiz. Ben böyle bağlanmayı hak etmedim" dedi.

Vicdansız amca 12 yaşındaki yeğenini zincirledi

Vicdansız amca 12 yaşındaki yeğenini zincirledi

İlginizi Çekebilir
Ankara'da taksi ücreti tartışması cinayetle bitti
Taksi ücreti nedeniyle tartıştığı şoförü öldürdüğünü itiraf eden zanlı, tutuklandı.
Antalya'da Türk bayrağının üzerine basan çift serbest
Türk bayrağını asıldığı yerden alıp üstüne basan M.K. ile Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Silivri'deki otellerde fuhuş yaptırıldığı öne sürülen 20 kadının bir bölümünde HIV'e rastlandığı belirtildi.
Ahşap yat, 1 yılda 5 kez battı
Bodrum'da 200 metre açıkta demirli yat tahliye pompası çalışmadığı için bu yıl 5. kez battı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

291
ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

51
Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

40
Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala tutuklandı

116
HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

198
Meclis Başkanı Kahraman yeni binayı anlattı

Meclis Başkanı Kahraman yeni binayı anlattı

537
Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

559
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM