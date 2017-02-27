Vicdansız anne yeni doğan bebeğini balkona attı

Karaman'da ailesiyle birlikte yaşayan bekar Huriye P., iddiaya göre oto elektrikçisi sevgilisi bekar 25 yaşındaki Ramazan Y.'den hamile kaldı. Huriye P., geçen çarşamba günü tedavi için Karaman Devlet Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi'ne geldi. Burada yapılan kontrolde doktorlar, Huriye P.'ye bebeğin doğum kanalına girdiğini ve doğumun başlamak üzere olduğunu söyledi.

HASTANEDE DOĞUM YAPMAK İSTEMEDİ, EVDE DOĞURDU

Huriye P. de iddiaya göre doğum yapmayı reddetti. Doktorlar, ancak bebeğin babasının da rızasıyla kendisini doğum yapmadan taburcu edebileceklerini söyledi. Huriye P. sevgilisi Ramazan Y.'yi hastaneye çağırdı. İki sevgili gerekli evrakları imzalayıp, doğum yapmadan hastaneden ayrıldı.

BALKONA BIRAKTI

Evine dönen Huriye P. iddiaya göre aynı gün öğle saatlerinde kendi imkanlarıyla evde doğum yapıp, dünyaya getirdiği kız bebeğini beze sarıp kanlar içinde evin balkonuna bıraktı. Bu sırada hastane yönetimi, doğum yapmadan ayrılan Huriye P.'yi polise bildirdi.

BEBEĞİNİN ÖLÜ DOĞDUĞUNU İDDİA ETTİ

Geçen Cuma günü polis tarafından karakola davet edilen Huriye P.'nin hamile olmadığı fark edildi. Polisin yaptığı sorgunun ardından Huriye P. ailesinin hamile olduğunu bilmediğini, kendi imkanlarıyla evde doğum yaptığını ve bebeğin ölü doğduğunu öne sürdü.

BEBEĞİN CESEDİ BALKONDA BULUNDU

Bununu üzerine genç kızın ailesiyle birlikte oturduğu evde arama yapan polis, bebeğin cesedini evin balkonunda buldu. Yapılan ilk otopside bebeğin canlı doğduğu belirlendi. Bebeğin ölüm nedeninin ise Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

TUTUKLANDI

Polis Huriye P., annesi F.P., babası H.İ.P., erkek kardeşi M.P., kız kardeşi H.P. ile sevgilisi Ramazan Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Huriye P. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.