taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8340
EURO
4,6873
ALTIN
164,09
PETR
68,7400

Victor Hugo'nun 'Doksan Üç' romanı

Victor Hugo’nun son romanı olan 'Doksan Üç', Fransız İhtilâli’ni izleyen çalkantılı yıllara ilişkin belgesel niteliğinde bir başyapıt.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Kitap

Büyük yazarın kitabı, İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

Paris Komünü’yle Fransa’yı saran isyan dalgasının hemen ardından
1874’te yayımladığı Doksan Üç’te Hugo, Fransız İhtilâli’ne yönelik
karşı-devrimci tepkilerin neredeyse iç savaş boyutuna ulaştığı bir
tarihsel dönemeci ele alır.

Üç bölümde sunulan tarihsel olaylar karakterlerin yazgısıyla iç içe geçerken kişisel görünenin tarihsel,tarihsel görünenin ise kişisel olduğu bir gerçeklik boyutu romanın merkezine yerleşir.

Victor Hugo'nun 'Doksan Üç' romanı

Hugo’nun romancılık kariyerinin zirve noktasını teşkil eden Doksan Üç, İhtilâl’in altüst ettiği hayatlara, tarihin hızlanan temposuyla birlikte değişen koşullara ilişkin unutulmaz bir anlatı. Doksan Üç, romantik tarihsel romanın son yankılarından biridir. Fransız İhtilâli’ni eleştirmenin moda olduğu bir zamanda Hugo, ihtilâli
yüceltir.

Victor Hugo'nun 'Doksan Üç' romanı

Victor Hugo

Yazar: Victor Hugo

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Alev Er

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 443

Kitabı satın almak için klinki tıklayın:

İdefix

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

68
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

268
Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

73
Afrin'de obüsler YPG'yi vurmaya başladı

Afrin'de obüsler YPG'yi vurmaya başladı

142
El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

15
Hatay'da Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

Hatay'da Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

69
Suriye Geçici Hükümeti Menbiç'e girdi

Suriye Geçici Hükümeti Menbiç'e girdi

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM