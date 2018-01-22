Victor Hugo'nun 'Doksan Üç' romanı

Büyük yazarın kitabı, İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

Paris Komünü’yle Fransa’yı saran isyan dalgasının hemen ardından

1874’te yayımladığı Doksan Üç’te Hugo, Fransız İhtilâli’ne yönelik

karşı-devrimci tepkilerin neredeyse iç savaş boyutuna ulaştığı bir

tarihsel dönemeci ele alır.

Üç bölümde sunulan tarihsel olaylar karakterlerin yazgısıyla iç içe geçerken kişisel görünenin tarihsel,tarihsel görünenin ise kişisel olduğu bir gerçeklik boyutu romanın merkezine yerleşir.





Hugo’nun romancılık kariyerinin zirve noktasını teşkil eden Doksan Üç, İhtilâl’in altüst ettiği hayatlara, tarihin hızlanan temposuyla birlikte değişen koşullara ilişkin unutulmaz bir anlatı. Doksan Üç, romantik tarihsel romanın son yankılarından biridir. Fransız İhtilâli’ni eleştirmenin moda olduğu bir zamanda Hugo, ihtilâli

yüceltir.





Victor Hugo

Yazar: Victor Hugo

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Alev Er

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 443

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