Victor Hugo'nun 'Doksan Üç' romanı

Büyük yazarın kitabı, İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.
Paris Komünü’yle Fransa’yı saran isyan dalgasının hemen ardından
1874’te yayımladığı Doksan Üç’te Hugo, Fransız İhtilâli’ne yönelik
karşı-devrimci tepkilerin neredeyse iç savaş boyutuna ulaştığı bir
tarihsel dönemeci ele alır.
Üç bölümde sunulan tarihsel olaylar karakterlerin yazgısıyla iç içe geçerken kişisel görünenin tarihsel,tarihsel görünenin ise kişisel olduğu bir gerçeklik boyutu romanın merkezine yerleşir.
Hugo’nun romancılık kariyerinin zirve noktasını teşkil eden Doksan Üç, İhtilâl’in altüst ettiği hayatlara, tarihin hızlanan temposuyla birlikte değişen koşullara ilişkin unutulmaz bir anlatı. Doksan Üç, romantik tarihsel romanın son yankılarından biridir. Fransız İhtilâli’ni eleştirmenin moda olduğu bir zamanda Hugo, ihtilâli
yüceltir.
Victor Hugo
Yazar: Victor Hugo
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çeviren: Alev Er
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 443
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