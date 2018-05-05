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Viktor Orban göçmenleri almamak için yasayı sıkılaştırıyor

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesine Avrupalılar dışında hiçbir yabancı nüfusun yerleşmemesi için çalışma yaptıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 05.05.2018 - 11:28..
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Viktor Orban göçmenleri almamak için yasayı sıkılaştırıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, göçmen karşıtı kampanyalarıyla seçimde zafer elde etmişti. Göçmen karşıtı bir politika izleyen Başbakan Viktor Orban'ın partisi, Macaristan'daki genel seçimlerde oyların neredeyse yarısını alarak birinci çıkmıştı.

Viktor Orban, yeni hükümetin çok yakında daha sıkı göçmen yasaları getireceğini söyledi.

Viktor Orban göçmenleri almamak için yasayı sıkılaştırıyor

"HRİSTİYAN DEMOKRASİSİ İNŞA EDİYORUZ"

Bir halk radyosuna konuşan Orban, “Biz Hristiyan demokrasisi inşa ediyoruz.” derken, ülkenin yabancılarla çevrilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

"AVRUPALILAR DIŞINDA KİMSE YERLEŞEMEYECEK"

Orban, bu sayede Avrupalılar dışında hiçbir yabancı nüfusun ülkede yerleşme imkanı olmayacağını belirterek, Avrupa Birliği’nin yaptırımda bulunamayacağını savundu.

Viktor Orban göçmenleri almamak için yasayı sıkılaştırıyor

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