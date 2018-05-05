Viktor Orban göçmenleri almamak için yasayı sıkılaştırıyor

Fransız halkı, ekonominin çöküntüye uğramasından dolayı son aylarda başkent Paris ve birçok kentte gösteri yaparken, Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti.

Robinho'nun Başakşehir'e attığı son dakika golü, tüm hesapları karıştırdı. G.Saray kazanırsa 3 puan öne geçecek. F.Bahçe ise 2. sıraya yükselecek.

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Adana'da Suriyeliler denetlendi

Adana polisi, Suriyeli göçmenleri denetlemek için onların yoğunlukta yaşadığı yerde özel harekat polisinin de katılımıyla uygulama yaptı.