Victoria Beckham 'Britanya İmparatorluk Nişanı' aldı

Bir dönem şarkıcılık yapan Victoria Beckham, eşi David Beckham'la evlendikten sonra şarkıcılığı bırakmıştı.

BUCKİNGHAM SARAYI'NA GELDİLER

Şarkıcılığı bıraktıktan sonra moda tasarımcısı olarak yoluna devam eden 43 yaşındaki Victoria Beckham, önceki gün Londra'daki Buckingham Sarayı'na geldi.

TÜM AİLE BİR ARADAYDI

Prens William ile bir araya gelen modacı, Britanya İmparatorluk Nişanı'nın da sahibi oldu. Bu önemli an için tüm aile bir araya geldi.

"İNGİLİZ VATANDAŞI OLMAK GURUR VERİCİ"

Aldığı ödül sonrası konuşma da yapan Victoria Beckham, "Bugün Buckingham Sarayı'nda olmak mutluluk verici. İngiliz vatandaşı olmaktan gurur duyuyor ve Britanya İmparatorluk Nişanı'nı Cambridge Dük'ünün elinden aldığım için gururluyum" diye konuştu.