taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3572
Euro
6.11275
Altın
1235.53
Borsa
95375.92
Gram Altın
212.872

Victoria's Secret'tan 1 milyon dolarlık çamaşır

2018 Victoria’s Secret şovunda Fantasy Bra olarak tanıtılan ‘en pahalı çamaşırı tanıtacak model Elsa Hosk oldu. Hosk’un tanıtacağı çamaşırın değeri bir milyon dolar.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 12:50..
  1. Haberler
  2. Dünya

Her yıl sonunda Victoria's Secret tarafından düzenlenen şov defilesinin en pahalı çamaşırı ve tanıtacak kişi belli oldu. Yılın şovu Victoria’s Secret’ta Fantasy Bra  olarak lanse edilen en pahalı çamaşırı tanıtacak model Elsa Hosk oldu.

Hosk'un taşıyacağı çamaşırın fiyatı tam bir milyon dolar.

Victoria's Secret'tan 1 milyon dolarlık çamaşır

BİR MİLYON DOLARLIK ÇAMAŞIR

2015 yılından beri Victoria’s Secret ‘meleği’ olarak podyumda yürüyen 29 yaşındaki İsveçli model Hosk, Atelier Swarovski taşlarla bezeli özel çamaşırı taşıyacak.

Victoria's Secret'ın yeni modeli Elsa Hosk

930 saatten uzun bir sürede yapılan, 2100 tane Swarovski taşla süslenen çamaşır takımının değeri 1 milyon dolar olarak açıklandı.

Victoria's Secret'tan 1 milyon dolarlık çamaşır

EN UCUZU OLDU

Her yıl en çok merak edilen Fantasy Bra sınıfı çamaşırlar, en pahalı ve en özel parça oluyor. Açıklanan fiyatlar yer yer onmilyonlarca doları bulurken, bu yılki çamaşırın değeri yalnızca 1 milyon dolar oldu. Bu rakam Fantasy Bra segmentinin en ucuz takımı olarak tarihe geçti.

Victoria's Secret'tan 1 milyon dolarlık çamaşır

"ÇOK GÜZEL, SADE, MODERN"

Hosk, tanıtacağı çamaşırla ilgili, “Çok güzel, çok sade, modern ve çok parıltılı. Sütyeni ben tasarlamış olsaydım böyle bir şey yapardım” yorumunda bulundu.

Victoria's Secret'tan 1 milyon dolarlık çamaşır

2001 ve 2005 yıllarında 12,5 milyon dolarlık özel çamaşırlar tanıtılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

257
ABD'de ara seçimler geldi çattı

ABD'de ara seçimler geldi çattı

40
Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

62
Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

102
Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

78
Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

71
Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM