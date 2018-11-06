Victoria's Secret'tan 1 milyon dolarlık çamaşır

Her yıl sonunda Victoria's Secret tarafından düzenlenen şov defilesinin en pahalı çamaşırı ve tanıtacak kişi belli oldu. Yılın şovu Victoria’s Secret’ta Fantasy Bra olarak lanse edilen en pahalı çamaşırı tanıtacak model Elsa Hosk oldu.

Hosk'un taşıyacağı çamaşırın fiyatı tam bir milyon dolar.

BİR MİLYON DOLARLIK ÇAMAŞIR

2015 yılından beri Victoria’s Secret ‘meleği’ olarak podyumda yürüyen 29 yaşındaki İsveçli model Hosk, Atelier Swarovski taşlarla bezeli özel çamaşırı taşıyacak.

Victoria's Secret'ın yeni modeli Elsa Hosk

930 saatten uzun bir sürede yapılan, 2100 tane Swarovski taşla süslenen çamaşır takımının değeri 1 milyon dolar olarak açıklandı.

EN UCUZU OLDU

Her yıl en çok merak edilen Fantasy Bra sınıfı çamaşırlar, en pahalı ve en özel parça oluyor. Açıklanan fiyatlar yer yer onmilyonlarca doları bulurken, bu yılki çamaşırın değeri yalnızca 1 milyon dolar oldu. Bu rakam Fantasy Bra segmentinin en ucuz takımı olarak tarihe geçti.

"ÇOK GÜZEL, SADE, MODERN"

Hosk, tanıtacağı çamaşırla ilgili, “Çok güzel, çok sade, modern ve çok parıltılı. Sütyeni ben tasarlamış olsaydım böyle bir şey yapardım” yorumunda bulundu.

2001 ve 2005 yıllarında 12,5 milyon dolarlık özel çamaşırlar tanıtılmıştı.