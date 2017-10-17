Vidanjörün mafsalına gömleğini kaptıran işçi öldü

İzmir'in Kınık İlçesi'nde yaşayan Hüseyin Avcı, geçen 27 Eylül'de akşam saatlerinde, muhtarlığa ait vidanjörü traktörünün arkasına takıp, Fatih Mahallesi Yakındeğirmen Küme Evleri'nde oturan Gülender Apaydın'ın evinin fosseptiğini boşaltmaya gitti.

DERİSİNDEN PARÇA KOPTU

Çalışmaya başlayan Avcı, bir anlık dalgınlığı sonucu gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırdı. Derisinden parça kopup, ağır yaralanan Avcı'nın feryadına ev sahibi Gülender Apaydın koştu. Apaydın, vidanjörü durdurup, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, buradaki ilk müdahalesinin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KOPAN DERİYİ BELEDiYE BAŞKANI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Avcı'nın mafsala dolanan vücut derisi parçası ise, Kınık Belediye Başkanı Ak Partili Sadık Doğruer tarafından yerinden alınarak, Kınık Belediyesi'ne ait hasta nakil aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede deri, tekrar yerine dikildi.

Buradan da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Avcı, dün saat 19.30 sıralarında hayatını kaybetti.