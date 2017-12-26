Vietnam'da 1 milyon kişi Tembin Tayfunu'ndan kaçıyor

Afet Önleme Komitesi, hafta sonu boyunca en kırılgan bölgelerde yaşayan yaklaşık 74 bin kişinin tahliye edildiğini, 15 eyalette ve şehirde de 1 milyondan fazla kişinin tahliyesinin amaçlandığını belirtti.

PETROL KUYULARINDA ÇALIŞMA DURDU, BALIKÇILIK YASAKLANDI

Hükümet, petrol kuyularının çalışmasını ve tankerlerin yüklenmesini yasaklarken, 62 bin balıkçı teknesinin denize açılmasını engelledi.

Tembin Tayfunu'nun rotası

Pasifik Okyanusu'nda Filipinler'in orta ve güney kesimlerinde etkili olduktan sonra batıya doğru hareket eden tayfunun, Vietnam'ın güneyine bugünden itibaren güçlü rüzgarlarla sağanak getirmesi bekleniyor.

FİLİPİNLER'DE 230'DAN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Tembin Tayfunu'nun Filipinler'de yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Tayfunlar ve tropik fırtınalar Mekong Nehri Deltası'nı nadiren etkilese de etkili olduğunda saz ve teneke evlerin yaygın olduğu kırsal bölgelerde büyük can kaybına yol açabiliyor.

Bölgede 20 yıl önce 1997'de Linda Tropik Fırtınası nedeniyle 770 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin kişi kaybolmuştu.