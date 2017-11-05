Vietnam'da Damrey tayfunu: 20 ölü 17 kayıp

Meksika'da bir çete lideri, kimliğini saklamak için yaptırdığı estetik ameliyat sırasında öldürüldü.

1. Dünya Savaşı'nda İngilizlere esir düşen ve Arakan'daki esir kampında çoğu şehit olan askerlerin ailelerine yazdığı mektuplar arşivlendi.

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Küçükçekmece'de 2 dükkanda yangın

Bir lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bitişiğindeki dükkana da sıçradı.