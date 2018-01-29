Vietnam'da gökdelenin ortasında orman inşa edilecek

Dünya genelinde dikkat çeken ve hatta dudak uçuklatan binalara bir yenisi daha Vietnam'da ekleniyor.
Fotoğraf kaynak: Independent
333 METRE YÜKSEKLİKTE ORMAN PARKI
Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde 333 metre yükseklikteki inşa edilecek gökdelenin tam ortasında bir park orman yer alacak.
Fotoğraf kaynak: Independent
PİRİNÇ TARLALARI OLACAK
Büyük ağaçlar ve içinde orman olacak gökdelende her şey özel olarak tasarlandı. Binanın zemininde de yumuşak tepeler ve teraslanmış pirinç tarlaları bulunacak.
Fotoğraf kaynak: Independent