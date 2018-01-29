taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.988
USD
3,7794
EURO
4,6746
ALTIN
163,36
PETR
69,7500

Vietnam'da gökdelenin ortasında orman inşa edilecek

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde 333 metre yükseklikteki gökdelenin ortasına park orman yapılacak.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 16:34..
  1. Haberler
  2. Projeler

Dünya genelinde dikkat çeken ve hatta dudak uçuklatan binalara bir yenisi daha Vietnam'da ekleniyor.

Vietnam'da gökdelenin ortasında orman inşa edilecekFotoğraf kaynak: Independent

333 METRE YÜKSEKLİKTE ORMAN PARKI

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde 333 metre yükseklikteki inşa edilecek gökdelenin tam ortasında bir park orman yer alacak.

Vietnam'da gökdelenin ortasında orman inşa edilecekFotoğraf kaynak: Independent

PİRİNÇ TARLALARI OLACAK

Büyük ağaçlar ve içinde orman olacak gökdelende her şey özel olarak tasarlandı. Binanın zemininde de yumuşak tepeler ve teraslanmış pirinç tarlaları bulunacak.

Vietnam'da gökdelenin ortasında orman inşa edilecekFotoğraf kaynak: Independent

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

396
Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

116
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

396
ABD'li General Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

ABD'li General Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

228
Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

40
İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

125
Kılıçdaroğlu: TSK yedek ordu gibi gösteriliyor

Kılıçdaroğlu: TSK yedek ordu gibi gösteriliyor

487
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM