Vietnam'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Siyah beyazlı kulübün transfer için anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco'yu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas, ülkesindeki yangın faciasında kundaklama bulguları olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

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Beşiktaş zorlanmadan kazandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti ve ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.