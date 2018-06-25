Vietnam’da sel ve toprak kayması: 7 ölü, 12 kayıp

Vietnam Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, Vietnam’ın kuzeyinde Lai Chau ve Ha Giang bölgesinde cumartesi gününden bu yana meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 12 kişiye ise ulaşılamadığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Afet Yönetimi Kurumunun açıklamasında, sel ve toprak kaymasının ülkede 3.32 milyar dolar maddi hasara yol açtığı belirtildi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişeleniyor.

GEÇEN YIL 389 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Vietnam’da hükümet verilerine göre, geçtiğimiz yıl doğal afetler nedeniyle 389 kişi hayatını kaybetmiş, 668 kişi ise yaralanmıştı.