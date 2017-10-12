taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.936
USD
3,6664
EURO
4,3500
ALTIN
152,67
PETR
56,3200

Vietnam'da sel ve toprak kayması felaketi

Vietnam'da fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 40'a yükseldi.

12.10.2017 - 12:29
  1. Haberler
  2. Dünya

Vietnam'da Muson yağmurlarının etkisini gösteriyor. Fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölüm ve kayıplar meydana geldi.

40 ÖLÜ 22 KAYIP

Yetkililer, ülkede etkili olan sel ve toprak kaymalarında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 22kişinin ise arandığını belirtti.

Vietnam Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymaları nedeniyle 21 kişinin yaralandığı, binden fazla evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü, 16 bin 740 evin sular altında kaldığı ve altyapı ile ekili alanların zarar gördüğü bildirildi.

Vietnam'da sel ve toprak kayması felaketi VİDEO

Vietnam'da sel ve toprak kayması felaketi

200 BİN TAHLİYE

Ninh Binh bölgesinde 200 bin kişinin tahliye edilmesi talimatı verildi. Afetlerden en çok etkilenen Hoa Binh bölgesinde meydana gelen toprak kaymalarında ise evlerin sürüklendiği kaydedildi.

Kurtarma görevlilerinin, afet bölgelerindeki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Askeri personelin de bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldığı açıklanırken, yetkililer, fırtına ve yağışların gelecek günlerde şiddetini artırabileceği uyarısında bulundu.

Vietnam'da sel ve toprak kayması felaketi

Ülkenin kuzeyinde ağustos ayında meydana gelen sellerde en az 26 kişi hayatını kaybetmişti. Vietnam'da Muson ikliminin sebep olduğu fırtına ve sellerde her yıl yüzlerce kişi yaşamını yitiriyor.

İlginizi Çekebilir
İspanya'da askeri uçak düştü
İspanya'da Albacete üssü yakınlarında bir askeri uçağın düştüğü açıklandı. Kaza sonucu uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Myanmar zulmünden kaçan 20 yaşındaki Arakanlı
Myanmarlı Budistlerin Arakanlılara yaptığı akılalmaz vahşet, Bangladeş'e sığınan Müslümanlar tarafından gözler önüne serildi.
İran'daki ilk robotik restorana yoğun ilgi
Tahran'da robotik lokanta konseptini ilk kez tanıtan 'Roboşef' adlı restoranda, siparişten, servis ve ödemeye kadar tüm hizmetler otomatik.
ABD: Sovyet ajanları ellerinden yıldırım çıkarıyordu
ABD'nin gizliliğini kaldırdığı Stargate projesi, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin Sovyetler Birliği hakkında düşüncelerini ortaya koydu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

196
HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

127
CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

211
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

115
Meclis'te SİHA tartışması

Meclis'te SİHA tartışması

329
Bekir Bozdağ ABD ve vize işlemleri hakkında konuştu

Bekir Bozdağ ABD ve vize işlemleri hakkında konuştu

99
Yeni üniversiteye giriş sisteminin öğrencilere yansıması

Yeni üniversiteye giriş sisteminin öğrencilere yansıması

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM