Vietnam'da Muson yağmurlarının etkisini gösteriyor. Fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölüm ve kayıplar meydana geldi.

40 ÖLÜ 22 KAYIP

Yetkililer, ülkede etkili olan sel ve toprak kaymalarında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 22kişinin ise arandığını belirtti.

Vietnam Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymaları nedeniyle 21 kişinin yaralandığı, binden fazla evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü, 16 bin 740 evin sular altında kaldığı ve altyapı ile ekili alanların zarar gördüğü bildirildi.

Vietnam'da sel ve toprak kayması felaketi VİDEO

200 BİN TAHLİYE

Ninh Binh bölgesinde 200 bin kişinin tahliye edilmesi talimatı verildi. Afetlerden en çok etkilenen Hoa Binh bölgesinde meydana gelen toprak kaymalarında ise evlerin sürüklendiği kaydedildi.

Kurtarma görevlilerinin, afet bölgelerindeki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Askeri personelin de bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldığı açıklanırken, yetkililer, fırtına ve yağışların gelecek günlerde şiddetini artırabileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin kuzeyinde ağustos ayında meydana gelen sellerde en az 26 kişi hayatını kaybetmişti. Vietnam'da Muson ikliminin sebep olduğu fırtına ve sellerde her yıl yüzlerce kişi yaşamını yitiriyor.