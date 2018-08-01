Vietnam’ın avucundaki köprü: Golden Bridge

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Vietnam yeni bir turistik cazibesini ortaya çıkardı. Ba Na Tepeleri'ne inşa edilen Altın Köprü'ye 5 saniye bakınca otomatik olarak selfie çekiyorsunuz. Dağların üzerinden geriye doğru dönüp, yapının çevresini çevreleyen parlak mor Lobelia Chrysanthemum çiçeklerini arkana aldığında, sahip olacağın en güzel fotoğraflardan biri için, artık tuşa basabilirsin.

TAŞ ELLERİN AVUCUNDA POZLANACAKSIN

Ülkenin doğu kıyısındaki Da Nang şehrinin arkasında, deniz seviyesinden deniz seviyesinden yaklaşık 1.400 metre yükseklikteki Ba Na Tepeleri arasında yeni bir köprünüz var. Golden Bridge yani Altın Köprü, taştan inşa edilen devasa iki elin avucunda duruyor. Adamlar yapmış, güzel de olmuş.

MİLYONLAR ZİYARET İÇİN SIRAYA GİRDİ BİLE

Şimdi, Bà Nà Hills’e akın eden 1,5 milyon ziyaretçi, fotoğraf arşivlerine bu yeni yapıyı da ekleyecekler. Haziran ayında açılan köprü şimdiden selfieseverlerin İnstagramlarında gezmeye başladı.

PARAYA KIYMIŞLAR: 2 MİLYAR DOLAR

2 milyar dolarlık yatırımın bir parçası ve 20.000 Leagues Under the Sea tema parkı ve Fransız bahçeleriyle birleşiyor.

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