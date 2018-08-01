taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.276
USD
4,9241
EURO
5,7559
ALTIN
193,71
PETR
73,3100

Vietnam’ın avucundaki köprü: Golden Bridge

Vietnam’ın ormanlık tepelerine, el avuçlarında poz poz selfie çekip, drone uçuracağınız yeni bir köprü yaptılar.

Özel İçerik | 01.08.2018 - 14:07..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Vietnam’ın avucundaki köprü: Golden Bridge

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Vietnam yeni bir turistik cazibesini ortaya çıkardı. Ba Na Tepeleri'ne inşa edilen Altın Köprü'ye 5 saniye bakınca otomatik olarak selfie çekiyorsunuz. Dağların üzerinden geriye doğru dönüp, yapının çevresini çevreleyen parlak mor Lobelia Chrysanthemum çiçeklerini arkana aldığında, sahip olacağın en güzel fotoğraflardan biri için, artık tuşa basabilirsin.

TAŞ ELLERİN AVUCUNDA POZLANACAKSIN

Ülkenin doğu kıyısındaki Da Nang şehrinin arkasında, deniz seviyesinden deniz seviyesinden yaklaşık 1.400 metre yükseklikteki Ba Na Tepeleri arasında yeni bir köprünüz var. Golden Bridge yani Altın Köprü, taştan inşa edilen devasa iki elin avucunda duruyor. Adamlar yapmış, güzel de olmuş.

Vietnam’ın avucundaki köprü: Golden Bridge

MİLYONLAR ZİYARET İÇİN SIRAYA GİRDİ BİLE

Şimdi, Bà Nà Hills’e akın eden 1,5 milyon ziyaretçi, fotoğraf arşivlerine bu yeni yapıyı da ekleyecekler. Haziran ayında açılan köprü şimdiden selfieseverlerin İnstagramlarında gezmeye başladı.

Vietnam’ın avucundaki köprü: Golden Bridge

PARAYA KIYMIŞLAR: 2 MİLYAR DOLAR

2 milyar dolarlık yatırımın bir parçası ve 20.000 Leagues Under the Sea tema parkı ve Fransız bahçeleriyle birleşiyor.

Vietnam’ın avucundaki köprü: Golden Bridge

NEREDE?

Vietnam’ın avucundaki köprü: Golden Bridge

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

245
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

158
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

59
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

20
Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

13
Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

174