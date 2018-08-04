Kral VII. Edward'ın cenazesi: İmparatorlar bir arada

Selen KALDIRIM/ [email protected]

1910’da, Büyük Britanya Windsor Hanedanlığı’nın(Kraliyet Ailesi) Kralı VII. Edward öldüğünde düzenlenen cenaze töreni, bomba gibi bir magazin haberi değerindeydi. Çünkü yas tutmak için gelenlerin arasında kan bağı olan dokuz hükümdarlık kralı daha vardı ve sadece birkaç yıl içinde, Avrupa'nın kraliyet aileleri tarihin gelgiti tarafından yok olacaktı.

9 HÜKÜMDAR BUCKİNGHAM SARAYI'NDA BİR ARADA

68 yaşındaki Kral Edward, dokuz yıllık bir saltanattan sonra öldü. Mayıs 1910'da, Avrupa kraliyetleri Kral Edward'ın(VII) cenazesi için Londra'da toplandı. Windsor'daki cenaze töreni, gerçekleşmesi gereken en büyük 'Avrupa imzası' toplantılarından biriydi. Buckingham Sarayı'nın süslü devlet dairelerinden birinde dokuz kişi, fotoğraflarının çekilmesi için toplandı. Bir araya gelen dokuz hükümdar o günün sansasyonunu tek bir fotoğrafta toplamıştı.

Başka bir değişle bu fotoğraf; Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce, iç içe geçmiş monarşileri birleştiren bağları paramparça etmeden önceki türünün son meclisiydi.

FOTOĞRAF BİLANÇOSU: 4'Ü TAHTAN İNDİ, 1'İ SUİKASTE UĞRADI

Tarihin silsilesi, aralarında kan bağı bulunan, bir nevi aile fotoğrafı diyebileceğimiz bu kareden sonra arap saçına döndü. Çok değil, birkaç yıl içinde resmedilen dokuz hükümdardan dördü görevden alınacak ve bir tanesi suikasta uğrayacak ve İngiltere, Belçika Almanya ve Bulgaristan ile savaşacaktı.

AKRABAYDILAR

Bu farklılıklar bir yana, ortak birçok şeyleri vardı. Hepsi birbiriyle ilişkiliydi: Bazıları evlilikle bazıları da kanla. Bu resme bakıldığında, ulusal egoların ne kadarının gerçekleştiğinin bir gerçek olduğu anlaşılıyor ama dokuz kişiyi birleştiren en önemli şey, her birinin hüküm süren bir Avrupa kralı olması. Bu fotoğraftaki birliktelik, günümüz dünyasında düşünülemez bir sapma.

FOTOĞRAFTAKİLER KİM

Bu fotoğrafta birkaç aile ilişkisi var. Karede Kral Adward’ın oğlu yeni Kral George V ve diğer sekiz kralı görüyorsunuz.

Soldan sağa doğru: Norveç Kralı VII. Haakon, Bulgarlardan Tsar Ferdinand, Portekiz Kralı II. Manuel ve Algarve, Almanya Kralı II. Kaiser Wilhelm ve Prusya, Helenler Kralı I. George ve Belçikalılar I. Albert.

Oturmuş, soldan sağa: İspanya Kralı XII. Alfonso, Kral George V ve Danimarka Kralı VII. Frederick.

(Renklendirildiği hali)

DURUN SİZ KARDEŞSİNİZ!

Örneğin, Danimarka Kralı VIII .Frederik (sağ altta) Norveç Kralı VII. Haakon'ın babasıydı (sol üstte).

Almanya Kralı II. Wilhelm (sağdan üçüncü sırada) İngiltere Kralı George V'nin ilk kuzeniydi (altta).

George, Kraliçe Victoria ve Prens Albert'in torunu ve Rusya'nın II. Çarı Nicholas’ın ilk kuzeni ve Almanya Kralı II. Kaiser Wilhelm’ın torunuydu. Çok karıştı biliyorum tek tek anlatmayacağım kim kimin nesiydi diye.

SİZ SONUNU BİLİYORSUNUZ

Yani İnstagram’da gezen mantık soruları gibi kafa patlatmaya gerek yok; kısaca her birinin kan bağı veya aile ilişkisi vardı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla kime ne oldu, siz zaten biliyorsunuz.