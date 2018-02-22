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Vikingler'in tarihine ışık tutacak yazıtlar bulundu

Danimarka'da bulunan bin 200 yıllık tarakların üzerinde bulunan şekiller, Vikingler'in kültürel tarihine ışık tutacak.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 09:34..
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Vikinglerin kalbi konumunda olan Danimarka'da, yapılan kazılar neticesinde Vikinglere ait kalıntılara rastlanıyor. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Bulunan kalıntıların Vikinglerin kültürel tarihine ışık tutması bekleniyor.

Vikingler'in tarihine ışık tutacak yazıtlar bulundu

ÜZERİ YAZILI TARAK

Toprak altında yapılan araştırmalar neticesinde birkaç parça halinde tarak bulundu. Olayı "tarihi" olarak nitelendiren şey ise tarak değil üzerinde yazan yazılar oldu. Tarağın önü ve arkasında el yazısı ile " tarak" yazdığı ve bunun da Vikinglerde okuma yazma oranının tespit edilmesine ışık tutacağı belirtildi.

Vikingler'in tarihine ışık tutacak yazıtlar bulundu

RÜNİK YAZI SİSTEMİNİ AYDINLATACAK

Milattan sonra 800'lü yıllardan kalma olduğu belirtilen yazılı tarağın üzerindeki harflerin, Runik alfabesi ile yazıldığı ve yazı sistemlerinin nasıl ilerlediğini belirtecek önemli bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Araştırmacılar tarağın bir başına önemli bir bulgu olmadığını, ancak üzerinde yazan yazıların Vikinglerin kültürel sistemine ışık tutacağını belirtti.

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