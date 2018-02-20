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Viktor Orban'ın Müslüman göçmen korkusu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Müslüman nüfusunun büyük artış göstermesinden rahatsız oldu.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 09:23..
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ORBAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Sofya'da bir araya geldi.

Orban, göçmenlerin çoğunun İslam dünyasından geldiğini ve sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda Müslümanların çoğunlukta olacağını söyledi.

"HRİSTİYAN KÜLTÜRÜ İÇİN TEHLİKELİ"

Orban, "Sığınmacıların kamu güvenliği açısından, bizim için, Avrupa Hristiyan kültürü için tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bu konuda öneride bulunmaya karar verdik. Amaç Avrupa Birliği'nin sığınmacıları üye ülkelere yerleştirme konusundan vazgeçmesini sağlamak. Avrupa Birliği öncelikle sınırlarını koruma altına almak durumunda.'

"BİZİ İSTİLA ETMESİNİ ENGELLEDİK"

Tel örgü inşa ederek, hukuki ve fiziki sınır korumasıyla, Güney sınırlarımızı korumayı başardık. İslam dünyasının Güney'den bizi istila etmesini engelledik. Bu bölgeden Latin yani Batı Hristiyanlığının son ülkesiyiz." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

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