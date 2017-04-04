Villasının odalarında Hint keneviri yetiştirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda E.A'nın Sarımsaklı Mahallesi'ndeki villasında uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon düzenleyen ekipler, villanın iki odasına sera kurulduğunu ve uyuşturucu yapımı için Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Şüpheli E.A'yı gözaltına alan ekipler, 3 katlı villanın 2. ve 3. katında birer odada ışık, ısıtma ve damlama sistemiyle yetiştirilen 300 kök Hint keneviri ile 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik şartıyla salıverildi.