Villasının odalarında Hint keneviri yetiştirdi

Galatasaray-Adanaspor maçında saha komiserliği yapan Sevgi Yalçın, başörtüsü taktığı için ilk defa haber yapıldığını söyledi.

34 yaşındaki T.M. isimli kadın, evlenmesine rağmen kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla eski sevgilisi E.G'yi bıçaklayarak yaraladı.

Sakarya'da 34 yaşındaki T.M. isimli kadın, evlenmesine rağmen kendisini rahatsız eden eski sevgilisi E.G'yi bıçaklayarak yaraladı.

Kendisini rahatsız eden eski sevgilisini bıçakladı

Ünlü isimlerin vefatının duyurduğu için 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay Habertürk'e 'kötü haber duyurma' sürecini anlattı.

1 Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.

2 Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

3 Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi ORC Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmenlerin nabzını tuttu.

4 Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma Macaristan'da İsrail'in katliamlarını protesto ettiği için hakkında dava açılan belediye başkanı mahkemede Erdoğan'lı savunma yaptı.

5 Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor gazı saldırısında masum çocuklar ve aileleri katledildi.

6 Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması Son olarak 2014 yılında çıkan bedelli askerlik, hükümetin gündeminde olmasa da, bekleyenler tarafından en çok dile getirilen konu.