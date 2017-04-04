taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.653
USD
3,6540
EURO
3,8929
ALTIN
148,12
PETR
53,4400

Villasının odalarında Hint keneviri yetiştirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yazlık villasının odalarını sera haline getirip Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen bir kişi yakalandı.

04.04.2017 - 16:14
  1. Haberler
  2. İç Haber

f

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda E.A'nın Sarımsaklı Mahallesi'ndeki villasında uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenleyen ekipler, villanın iki odasına sera kurulduğunu ve uyuşturucu yapımı için Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Şüpheli E.A'yı gözaltına alan ekipler, 3 katlı villanın 2. ve 3. katında birer odada ışık, ısıtma ve damlama sistemiyle yetiştirilen 300 kök Hint keneviri ile 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik şartıyla salıverildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

661
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

389
Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

131
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

105
Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

347
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

127
CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

222
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM