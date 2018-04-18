taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.099
USD
4,0271
EURO
4,9856
ALTIN
174,90
PETR
72,7200

Vinç çarptı, üst geçit metro hattının üzerine devrildi

İzmir Bornova'da metro hattının üzerindeki üst geçit vincin çarpması sonucu çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA | 18.04.2018 - 19:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bornova'nın Ağaçlı Yol mevkisinde, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü karşısında bulunan, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidine, bugün akşam saatlerinde, altından geçen bir vinç çarptı.

VİNÇ METRO HATTININ ÜSTÜNE ÇÖKTÜ

Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen olayda, olası bir  facia ucuz atlatıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Durağı'ndan Evka 3'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İş çıkış saati olması nedeniyle metro ve otobüs duruklarında kalabalıklar oluştu.

Vinç çarptı, üst geçit metro hattının üzerine devrildi

Vinç çarptı, üst geçit metro hattının üzerine devrildi

Vinç çarptı, üst geçit metro hattının üzerine devrildi

Vinç çarptı, üst geçit metro hattının üzerine devrildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu
İstanbul Beylikdüzü'nde 35 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Kadir Akkaya evinde hayatını kaybetti.
Eski Bakan Vuralhan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Genç kız aşkını kanıtlamak için intihar etti
Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde cesedi bulunan lise öğrencisi kızın sevgilisine "Sana olan sevgimi kanıtlamak için canıma kıyarım" mesajı atıp intihar ettiği ortaya çıktı.
Taksim sapığı yakalanıp serbest bırakıldı
Taksim’de takım elbise giyerek genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep ettiği iddia edilen yaşlı adam, 6 ay sonra yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıklarını açıkladı

811
Erken seçim öncesi yayınlanan son anket

Erken seçim öncesi yayınlanan son anket

241
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

185
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

224
'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

165
İran'da Ulusal Ordu Günü

İran'da Ulusal Ordu Günü

150
Temel Karamollaoğlu: Erken seçime hazırız

Temel Karamollaoğlu: Erken seçime hazırız

218
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM