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Vinç, sünnet arabası oldu

Eskişehir’de vinç kiralama işi ile uğraşan Zeki Yılmaz, oğlu Mehmet Yılmaz’ın sünnet düğününde sünnet arabası olarak vinci tercih etti.

25.07.2017 - 14:37
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Bir vinç kiralama firmasının sahibi 2 çocuk babası, 37 yaşındaki Zeki Yılmaz, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Yılmaz’ı sünnet ettirdi.

Vinç, sünnet arabası oldu

VİNCİ SÜNNET ARABASI YAPTILAR

Zeki Yılmaz, klasik sünnet arabası yerine oğlunun sünnetinde işyerindeki vinçlerden birisini sünnet arabası yaptı. 26 BT 479 plakalı üzerinde ‘Mehmet’ yazılı vincin üzerine ‘Maşallah' ve 'Dikkat Erkek Var’ yazıları yazarak çeşitli süslerle süslettiği vinç ile oğluna şehir turu attıran Zeki Yılmaz'a eşi Havva Yılmaz ve küçük kızları da eşlik etti.

Vinç, sünnet arabası oldu

SÜNNET ÇOCUĞU TÖREN ALANINA VİNÇLE İNDİ

Yılmaz, önceki gün hazırlanan kına gecesinde de oğlu Mehmet Yılmaz’ı tören alanına vinç ile indirerek, düğüne katılanlardan yoğun alkış aldı.

Vinç, sünnet arabası oldu

Vinç, sünnet arabası oldu

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