Vincin çarptığı üst geçidin otomobilin üzerine çökme anı

İdlib operasyonunun Fırat Kalkanı Harekatı'ndan çok farklı olduğunu söyleyen Yarar, "Burada dost ve düşman tanımı yok." dedi.

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

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ORC'den genel seçim anketi

İlk kez Meral Akşener'e yakın olduğu düşünülmeyen bir şirket tarafından içinde Akşener'in de olduğu çalışma gerçekleştirildi.