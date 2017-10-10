Karaman'ın Abbas Mahallesi Mut Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ali Akman, yönetimindeki 25 ND 218 plakalı vinçle altından geçtiği yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki 19 Mayıs Yaya Üst Geçidi'ne çarptı.
Çarpmayla üst geçidin beton blokları o sırada vincin arkasından gelen Hakan Güngör yönetimindeki 07 ACV 46 plakalı otomobilin üzerine düştü. Yaralanan sürücü Güngör, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vincin çarptığı üst geçidin otomobilin üzerine çökme anı VİDEO
VİNÇ SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI
Cadde bir süre ulaşıma kapatılırken, hafif yaralı Güngör, yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu oldu. Vinç sürücüsü Ali Akman da alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.