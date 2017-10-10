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Vincin çarptığı üst geçidin otomobilin üzerine çökme anı

Karaman'da vincin çarptığı yaya üst geçidinin beton bloku, altından geçen aracın üzerine düştüğü görüntüler yayınlandı.

10.10.2017 - 10:48
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Karaman'ın Abbas Mahallesi Mut Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ali Akman, yönetimindeki 25 ND 218 plakalı vinçle altından geçtiği yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki 19 Mayıs Yaya Üst Geçidi'ne çarptı.

Vincin çarptığı üst geçidin otomobilin üzerine çökme anı

Çarpmayla üst geçidin beton blokları o sırada vincin arkasından gelen Hakan Güngör yönetimindeki 07 ACV 46 plakalı otomobilin üzerine düştü. Yaralanan sürücü Güngör, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vincin çarptığı üst geçidin otomobilin üzerine çökme anı VİDEO

VİNÇ SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Cadde bir süre ulaşıma kapatılırken, hafif yaralı Güngör, yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu oldu. Vinç sürücüsü Ali Akman da alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Vincin çarptığı üst geçidin otomobilin üzerine çökme anı

Vincin çarptığı üst geçidin otomobilin üzerine çökme anı

Vincin çarptığı üst geçidin otomobilin üzerine çökme anı

Vincin çarptığı üst geçidin otomobilin üzerine çökme anı

Vincin çarptığı üst geçidin otomobilin üzerine çökme anı

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