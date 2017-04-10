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Virajı alamayan otomobil evin çatısına uçtu

Eskişehir'de virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak tek katlı evin çatısına uçup yere düştü.

10.04.2017 - 14:47
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Eskişehir'de gece saatlerinde meydana gelen olaya göre 34 yaşındaki Serkan Dalgıran yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak yoldan çıkıp 61 yaşındaki Saffet Karabulut’a ait tek katlı evin çatısına uçtu. Çatıdan evin önüne düşen otomobilin sürücüsü Serkan Dalgıran yaralandı ve kaldırıldığı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Virajı alamayan otomobil evin çatısına uçtu

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Ev sahibi evli 3 çocuk babası işçi emeklisi Saffet Karabulut, "Geceleyin büyük bir gürültüyle uyandık. Biz deprem oluyor sandık. Dışarı çıktığımızda otomobilin çatımızın üzerine uçup daha sonra da evimizin duvarının yanına düşmüş olduğunu gördük. Açılan hava yastığı sayesinde sürücü yaralı olarak kurtulmuş." dedi.

Virajı alamayan otomobil evin çatısına uçtu

"MÜZİK ÇALIP GÜRÜLTÜ YAPIYORLAR"

Saffet Karabulut evlerinin yanına yeni bir yol açıldığını, bu yola gece alkollü kişilerin araçlarıyla gelip kent manzarasını izlediklerini ve sabaha kadar müzik çalıp gürültü yaptıklarını söyledi. Yeni yolun kenarında bariyer olmadığı için evlerini tehlikede olduğunu ifade eden Saffet Karabulut belediye yetkililerinin buraya bariyer yapmalarını ya da duvar örmelerini istedi.

Virajı alamayan otomobil evin çatısına uçtu

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