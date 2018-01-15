Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Olay saat 17.00 sıralarında Hadımköy TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki tır alt geçit çıkışında virajı alamayarak yan yattı.
ŞOFÖR ARAÇTAN ÇIKARILDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
KAZA TRAFİĞE NEDEN OLDU
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu'nda yoğun trafik oluştu. Devrilen tır olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı.