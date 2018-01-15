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Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Esenyurt'ta virajını alamayan tır yan yattı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı.

DHA | 15.01.2018 - 18:47..
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Olay saat 17.00 sıralarında Hadımköy TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki tır alt geçit çıkışında virajı alamayarak yan yattı.

ŞOFÖR ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

KAZA TRAFİĞE NEDEN OLDU

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu'nda yoğun trafik oluştu. Devrilen tır olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı.

Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

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