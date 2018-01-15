Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Genelkurmay, FETÖ örgütüne üye olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın’ı idari inceleme kapsamında açığa aldı.

İsveç'te bir adam kendisine saldırmaya çalışan geyiği, elindeki sopayla püskürttü.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arama yapılan yolcu otobüsünde 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Çözüm: Zencefil, turp ve limon

Başlı başına büyük bir sorun haline gelen ve çoğumuzun baş edemediği ayak kokusundan aslında kurtulmak mümkün. Uzmanlar, ciddi anlamda rahatsızlık veren bu sorunun çözülebileceğini dile getiriyor.