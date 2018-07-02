Otomobilleriyle Kocaeli'den İstanbul'a gelen iki arkadaş, bir kamyonun hızlı gittiğini fark edip kameraya aldı. Otomobilin hızının 115 kilometreye çıktığı anlarda bile kamyona yetişemeyen iki arkadaş, görüntü çekmeyi sürdürdü.

AKILLANMAYIP HIZ YAPMAYA DEVAM ETTİ

Bu sırada hızla viraja giren kamyon devrilmekten son anda kurtuldu. Ancak ders almayan kamyon sürücüsü hız yapmaya devam etti.

İkinci kez virajı hızla dönen kamyon, bu kez devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken 2 arkadaş şaşkınlıklarını gizleyemezken, kamyondaki meyveler yola saçıldı.

Virajı hızlı dönen kamyon devrildi VİDEO