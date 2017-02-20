Viranşehir’deki saldırıda gözaltı sayısı 44’e yükseldi

Aziz Yıldırım ile Mehmet Baransu arasında tartışma çıktı

FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

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Suikast timinin başındaki binbaşı: Darbe yaptım

Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlemeye çalışan timin başındaki Binbaşı Seymen; "Ben darbe yaptım. Cezam idam olsa bile canım yanmaz" dedi.