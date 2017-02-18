Viranşehir'deki terör saldırısında 1 kişi daha hayatını kaybetti

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi önünde dün akşam yaşanan terör saldırısının ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

Enkazda yapılan çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Viranşehir ilçemizde adliye personelinin ikamet ettiği lojmanlara düzenlenen bombalı saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete şehit olmuştur. Patlamanın ardından kaybolduğu yönünde alınan bilgiler üzerine patlamanın yol açtığı enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda İbrahim Kete'nin cansız bedenine ulaşılmıştır."

GÜVENLİK GÜÇLERİ FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN SEFERBER OLDU

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Güngör Azim Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin seferber edildiğini söyledi.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve bu tür saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurgulayan Tuna, "Birliğimizi bozmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Devletimiz saldırıyı gerçekleştiren hainleri mutlaka tespit ederek bunun hesabını soracaktır." dedi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi önünde dün saat 20.40 sularında patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından yapılan incelemede, olayın teröristler tarafından bomba yüklü bir araçtaki patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşandığı belirlenmişti. Saldırıda 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.