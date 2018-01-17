Virgin Galactic turistik uzay aracını başarıyla test etti

1 Emlak Konut'un 23 bin konutluk stoğu var Kanal İstanbul'un geçtiği güzergâhta Emlak Konut'un 23 bin konutluk stoğu bulunuyor.

2 Katar-BAE hava sahasındaki gerginlik Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ihlalleriyle son dönemde bölgedeki krizi yeniden tırmandırmaya çalıştığı, Katar'ın ise Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurarak sağduyulu davrandığı belirtiliyor.

3 Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı kamerada İstanbul Beyoğlu'nda bir börekçide kahvaltı yapan kişilerin üzerine açılan ateş sonucu 3 kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

4 Kemal Kılıçdaroğlu 7. kez aday CHP Lideri, 2010'da Deniz Baykal'ın ardından koltuğa oturmasından beri sürekli yeniden aday oldu ve kazandı.

5 Kâğıthane’de çocuklar için Hobi Bahçesi Kağıthane Belediyesi, şehrin içinde doğal yaşamın huzur ve keyfini yaşamak isteyenler için Hobi Bahçesi inşa etti.

6 Beşiktaş'a Meksikalı golcü Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, forvet arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin transfer komitesi İngiltere'de Chicharito ile görüştü.