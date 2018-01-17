Ünlü milyarder Richard Branson'ın sahibi olduğu şirket, VSS Unity planı kapsamında, uzun vadede 250 bin dolar karşılığında temel eğitimden geçen kişileri uzaya götürmeye hazırlanıyor.
Virgin Galactic turistik uzay aracını başarıyla test etti
6 KİŞİLİK GEMİYLE UZAY YOLCULUĞU
6 kişilik yolcu kapasitesi olan gemiyle yolculuk etmek için şimdiden kaydını yaptıran 700 kişi bulunuyor.
Virgin Galactic'in uzaya göndermeyi planladığı ilk yolcu mekiği, 2014 yılında deneme kalkışı sırasında yere çakılmıştı.
Bu kazanın ardından test uçuşlarına ara verme kararı alan Virgin Galactic, daha sonra Federal Havacılık Kurulu'ndan (FAA) işletme lisansı almıştı.