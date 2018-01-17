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Virgin Galactic turistik uzay aracını başarıyla test etti

Uzay turizmini hayata geçirmek için yaptığı yatırımlar ile adını duyuran Virgin Galactic'in aracı, 15 kilometre yüksekliğe çıktı ve güvenli bir şekilde yere indi.

Detay Haber | 17.01.2018 - 11:46..
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Virgin Galactic turistik uzay aracını başarıyla test etti

Ünlü milyarder Richard Branson'ın sahibi olduğu şirket, VSS Unity planı kapsamında, uzun vadede 250 bin dolar karşılığında temel eğitimden geçen kişileri uzaya götürmeye hazırlanıyor.

Virgin Galactic turistik uzay aracını başarıyla test etti

Virgin Galactic turistik uzay aracını başarıyla test etti

6 KİŞİLİK GEMİYLE UZAY YOLCULUĞU

6 kişilik yolcu kapasitesi olan gemiyle yolculuk etmek için şimdiden kaydını yaptıran 700 kişi bulunuyor.

Virgin Galactic turistik uzay aracını başarıyla test etti

Virgin Galactic'in uzaya göndermeyi planladığı ilk yolcu mekiği, 2014 yılında deneme kalkışı sırasında yere çakılmıştı.

Bu kazanın ardından test uçuşlarına ara verme kararı alan Virgin Galactic, daha sonra Federal Havacılık Kurulu'ndan (FAA) işletme lisansı almıştı.

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