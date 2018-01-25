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Virginia Woolf 136 yaşında

İngiliz modernist yazar Virginia Woolf’un bugün 136’ıncı doğum günü.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 14:08..
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Virginia Woolf 136 yaşında

İngiliz Edebiyatı’nın önemli kadın yazarlarından olan Virginia Woolf, kendine özgü edebi kişiliğiyle tartışmaların odağında olmuştur.

Virginia Woolf, modernist edebiyatın kurucu yazarlarındandır. 25 Ocak 1882’de Londra’da doğdu. Herhangi bir eğitim alamayan Woolf, evde kendisini yetiştirerek bol bol okudu.

Fikri olgunluğa eriştikten sonra Londra’nın edebiyat çevrelerinde yer almaya başladı. Yaşadığı topluma eleştirel yaklaşan usta yazar, kadın hareketin de öncü isimlerindendir.

Virginia Woolf 136 yaşında

Feminist yazar böylece çevresinde hatırı sayılır destek de görmeye başladı. Eserlerinde kullandığı depresif semboller ve anlatımla sıra dışı olmayı yeğledi. Kitaplarında hayatından önemli kesitlere yer veren Woolf, Dünya Edebiyatı’nda yer edinmiştir.

Büyük yazarın bugün 136’ıncı doğum günü. Kitap Ayracı olarak usta yazarın ölüm yıldönümü dolayısıyla eserlerinden bir seçki sunuyoruz.

Virginia Woolf 136 yaşında

Yazarın intiharı o günkü gazete haberlerinde...

Woolf, evrenseldir, yazdığı kitaplarla binlerce okura ulaşan yazar, bireyin iç dünyasını ortaya çıkartmakla ne kadar usta biri olduğunu göstermiştir. 28 Mart 1941'de 56 yaşında intihar eden Woolf, kullandığı bilinç akışı tekniğiyle roman türüne teknik anlamda yenilikler getien öncü yazarlardan biridir.

Virginia Woolf 136 yaşında

Profesyonel olarak yazmaya başlayan Woolf, ilk kitabı Dışa Yolculuk 1915’te yayımlandı. Dışa yolculuk’un yazımı oldukça uzun sürdü ve üç defa yeniden yazıldı.

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Beş sene sonra ikinci romanı olan Gece Gündüz’ü okuyucularla tanıştıran yazar, dönemin toplumsal atmosferini ustalıkla yansıtmıştır. Virginia Woolf’un 1931’de kaleme aldığı Dalgalar kitabı daha sonra hem şiir, hem düzyazı hem de tiyatro eseri olacak, pek çok kişi beğeni ile anılacaktı.

Dalgalar’da üç kadın ve erkeğin çocukluktan yaşlılıklarına kadar olan süreci dile getiren yazar, kişilerin iç dünyasını çıkplak biçimde yansıtmasıyla bilinir.

Virginia Woolf 136 yaşında

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Mrs. Dalloway ise usta yazarın en önemli eseridir desek yeridir. Çoğu edebiyat eleştirmenlerine göre bilinç akışı tekniğinin en iyi uygulandığı kitabı sayılan Mrs. Dalloway, yazarın ününe ün katmıştır.

Woolf’un farklı cinsel kimliği ve eşcinsel olması eserlerinde de kendine yer buldu. Yazarın Orlando romanı da işlediği aşk örgüsüyle adından sıkça söz ettirmiştir.

Virginia Woolf 136 yaşında

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Tarihler 1929’u gösterdiğinde Virginia Woolf için zirve noktası olmuştur. Woolf’un yayımlandığında çok ses getiren Kendine Ait Bir Oda feminist hareketin klasik el kitabı oldu. Kadın hareketlerinin elden ele dolaştırdığı kitap, yazarın sade dili sayesinde diğer eserlerine nazaran daha kolay okundu. Kendine Ait Bir Oda’da edebiyat ve kadın vardır...

Virginia Woolf 136 yaşında

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Feminist kadın hareketleri için önemli bir yere sahip olan Woolf, 136 yaşında. İyi ki doğdun Virginia Woolf..

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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