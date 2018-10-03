Virginia Woolf’un fotoğraf albümünden kesitler

Bazı yazarlar doğası gereği huzursuz. Sanki yazar olmanın en önemli gerekliliğiymişçesine üstelik. Virgina Woolf da onlardan sadece biri. Tüm hayatını cümleleri ve intiharları üzerine kurduğu bilinen, kurguları hep bir yuva yapma arzusu üzerine olan Woolf’un hayatı, ilişkileri, yaşadığı eve kadar her şey hakkında fikir verecek o fotoğrafları Harward Üniversitesi internet ortamında paylaştı.

İşte içinizi ısıtacak fotoğraflar...

Yemyeşil bir bahçe içinde Virginia’nın evi. 1919’da Virginia ve eşi Leonard’dan bir kare. Virginia, 1941’de Ouse Nehri’nde intihar edene kadar evleri burasıydı.

Virginia'nın ailesi, birçok arkadaşını da barındırıyordu. üstteki fotoğrafta John Maynard Keynes ve Lytton Strachey.

Alttaki fotoğrafta ise, William Butler Yeats ve kız kardeşi Marjorie satranç oynuyor.

Üstte yine arkadaşı E. M. Forster.

Ailesinin yanında tatil fotoğrafları ve evcil hayvanları da var. Tabii Virginia'nın ilham aldığı bahçeleri de...

Virginia fotoğrafları biriktirmeyi çok seviyordu. İspanyol İç Savaşı'nda öldürülen yeğeni Julian Bell'in olduğu gibi birçok fotoğrafı önemli anıları sayarak saklıyordu.

Tüm bu fotoğraflar, 1890 - 1947 arasına ait. Leonard, eşinin ilgisini o öldükten sonra da sürdürdü ve fotoğrafları biriktirmeye devam etti...

Kaynak: Open Culture

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Damla Karakuş

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