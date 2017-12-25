taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.728
USD
3,8104
EURO
4,5275
ALTIN
156,19
PETR
65,0200

Virginia Woolf’un otobiyografik romanı: Deniz Feneri

İngiliz yazar Virginia Woolf, ‘Deniz Feneri’nde sade bir yaşamı seçen sıradan bir ailenin portresini psikolojik tahlillerle okurlara sunuyor.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 15:21..
  1. Haberler
  2. Kitap
Virginia Woolf’un otobiyografik romanı: Deniz Feneri

Virginia Woolf, modernist edebiyat denilince akla gelen ilk isimlerdendir. Woolf, ceketinin ceplerini taşlarla doldurup kendini Ouse Nehri’nin serin sularına bıraktığında tarihler 28 Mart 1941’i gösteriyordu.

Arkasında kocasına bıraktığı intihar mektubunu bırakarak...

Kendine Ait Bir Oda, Benlik Üzerine Denemeler, Mrs Dalloway, Pazartesi Ya da Salı, Var Olma Anları yapıtlarından bazıları olan Woolf, 25 Ocak 1882’de daha sonra ona derin acılar yaşatan hayata merhaba dedi.

BENLİK ÜZERİNE METİNLER

Dünya edebiyatının feminist yazarı, yaşadığı ruhsal sorunlarla daha fazla baş edemeyip intiharı yeğlediğinde edebiyat dünyası için büyük bir kayıp olmuştur. Benlik üzerine yazdığı eserlerle edebiyata yeni bir soluk getirmiştir. Kitaplarında belli bir konu bütünlüğüne bağlı kalmaktan imtina etmiştir. Deniz Feneri’nde de buna rastlıyoruz.

Virginia Woolf’un otobiyografik romanı: Deniz Feneri

Cümlelerine gem vurmayandır Woolf. İrlandalı yazar james Joyce gibi kural ve kalıpları elinin tersiyle iten yetkin kalem, bu doğrultuda edebi yaşantısını sürdürmüştür.

Sıra dışı olmayı her dem başaran Woolf, kitaplarında iç konuşmalara ve monologlara fazlaca yer vermiştir. Romanlarında bile edebiyatta deneme türünün kokusu vardır.

BİREYİN İÇ DÜNYASI VE WOOLF

Woolf, bireyin iç dünyasını okumakta mahirdir. Bilhassa kadın hareketlerine yönelik düşünceleri onu çağdaşlarına nazaran farklı bir konuma oturtmuştur. Okumayı yeni bitirdiğim Deniz Feneri romanında Woolf’un aile ve çocukluğundan derin izler taşımaktadır.

Virginia Woolf’un otobiyografik romanı: Deniz Feneri

Woolf'un intihar mektubu

Ruhsal durumlarını eserlerine yansıtmaktan kaçınmayan Woolf’un Deniz Feneri kitabı 1927’de yayımlanmıştır. Özel hayatında çetrefil ilişkiler yumağında kalan yazar, farklı cinsel tercihiyle de çokça konuşulmakla beraber, eserlerine de cesurca yansıtmıştır. 1992'de yönetmen Sally Potter tarafından beyaz perdeye uyarlanan Orlando filminde Woolf'un hayatı anlatılmıştır.

Virginia Woolf’un otobiyografik romanı: Deniz Feneri

The New York Times Gazetesi'nde yayımlanan Woolf'un intihar mektubu

Woolf, kendi roman ve edebiyat tekniğini en iyi oturtan biridir. Kimseyi etkilemeyi gaye edinmeyen yazar, böylece sitilini kurmuştur. Yazdığı kitaplar çoğu eleştirmen ve okurlar tarafından anlaşılmadığı için de yergilerin odağında olmuştur.

WOOLF'UN OTOBİYOGRAFİK ROMANI

Deniz Feneri otobiyografik bir eserdir. Diğer kitaplarında görülen ağır dil, bu romanda yerini sadeliğe bırakmıştır. Eserlerin hemen hepsinde kadın hareketlerini işleyen Woolf'un bu romanında da aynı argümanlara rastlıyoruz.

Virginia Woolf’un otobiyografik romanı: Deniz Feneri

Ünlü yazar Virginia Woolf

Sekiz çocuklu bir ailenin öyküsünü Deniz Feneri’nde dile getiren usta kalem, Mrs.Ramsay’ın zorlu yaşamını gerçekçi tasvirlerle sunuyor. Evlilik olgusunun kadın özgürlüğü üzerinde orantısız etkide bulunduğunu merkeze alan roman, toplumsal yapının da çarpıklıklarını gözler önüne sermektedir.

FELSEFE VE PSİKOLOJİYLE YOĞRULAN SATILAR

Feminist duygular üzerinden dönemin toplumsal, siyasal ve ekonomik realitesine göndermelerde bulunur. Gerçekçi satılarının arasına serpiştirdiği ince nüanslarla kaleminin ucunu sivriltmiştir.

Virginia Woolf’un otobiyografik romanı: Deniz Feneri

Orlando filminde Woolf'un intihar sahnesi

Deniz Feneri’nde Woolf vardır.

İçinde bulunduğu ruhsal çalkantılardır belki ona bu kadar derinlikli cümleler yazdıran. Deniz Feneri edebi metinden öte bir anlam taşımaktadır. Felsefe, ve psikolojiyle harmanlanan roman, okurları farklı kuytularda gezdiriyor.

Woolf, kitabında Mrs. Ramsay, kocası Mr. Ramsay ve çocuklarıyla İskoçya’nın güzel bir tatil beldesinde geçen tatillerini usta kalem darbeleriyle anlatıyor.

Virginia Woolf’un sıra dışı satırlarıyla tanışın…

Yazar: Virginia Woolf

Yayınevi: Altıkırkbeş Basın Yayın

İngilizceden çeviren: Ümit Nar

İlk baskı yılı: 2017

Türü: Roman

Syf: 288

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

İlginizi Çekebilir
Bülent Ata'nın çok okunan kitapları
Yazar Bülent Ata'nın Erdem Yayınları etiketiyle yayımlanan kitapları okuyucularla tanıştı.
Ünlü yazarların garip huyları
Kitap Ayracı, ünlü yabancı yazarların garip huylarını sizler için araştırdı.
Optimist Yayınları'ndan herkesin okuması gereken kitaplar
Optimist Yayınları etiketiyle yeni ve daha önce yayımlanan dört kitap okunması gerekenlerden.
2017'ye veda ederken okunması gereken kitaplar
Yeni yıla gireceğimiz bu günlerde her kitapseverin okuması gereken 10 kitabı öneriyoruz.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

126
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

195
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

76
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

134
Everton Cenk Tosun'u istiyor

Everton Cenk Tosun'u istiyor

46
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM