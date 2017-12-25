Virginia Woolf’un otobiyografik romanı: Deniz Feneri

Virginia Woolf, modernist edebiyat denilince akla gelen ilk isimlerdendir. Woolf, ceketinin ceplerini taşlarla doldurup kendini Ouse Nehri’nin serin sularına bıraktığında tarihler 28 Mart 1941’i gösteriyordu.

Arkasında kocasına bıraktığı intihar mektubunu bırakarak...

Kendine Ait Bir Oda, Benlik Üzerine Denemeler, Mrs Dalloway, Pazartesi Ya da Salı, Var Olma Anları yapıtlarından bazıları olan Woolf, 25 Ocak 1882’de daha sonra ona derin acılar yaşatan hayata merhaba dedi.

BENLİK ÜZERİNE METİNLER

Dünya edebiyatının feminist yazarı, yaşadığı ruhsal sorunlarla daha fazla baş edemeyip intiharı yeğlediğinde edebiyat dünyası için büyük bir kayıp olmuştur. Benlik üzerine yazdığı eserlerle edebiyata yeni bir soluk getirmiştir. Kitaplarında belli bir konu bütünlüğüne bağlı kalmaktan imtina etmiştir. Deniz Feneri’nde de buna rastlıyoruz.

Cümlelerine gem vurmayandır Woolf. İrlandalı yazar james Joyce gibi kural ve kalıpları elinin tersiyle iten yetkin kalem, bu doğrultuda edebi yaşantısını sürdürmüştür.

Sıra dışı olmayı her dem başaran Woolf, kitaplarında iç konuşmalara ve monologlara fazlaca yer vermiştir. Romanlarında bile edebiyatta deneme türünün kokusu vardır.

BİREYİN İÇ DÜNYASI VE WOOLF

Woolf, bireyin iç dünyasını okumakta mahirdir. Bilhassa kadın hareketlerine yönelik düşünceleri onu çağdaşlarına nazaran farklı bir konuma oturtmuştur. Okumayı yeni bitirdiğim Deniz Feneri romanında Woolf’un aile ve çocukluğundan derin izler taşımaktadır.

Woolf'un intihar mektubu

Ruhsal durumlarını eserlerine yansıtmaktan kaçınmayan Woolf’un Deniz Feneri kitabı 1927’de yayımlanmıştır. Özel hayatında çetrefil ilişkiler yumağında kalan yazar, farklı cinsel tercihiyle de çokça konuşulmakla beraber, eserlerine de cesurca yansıtmıştır. 1992'de yönetmen Sally Potter tarafından beyaz perdeye uyarlanan Orlando filminde Woolf'un hayatı anlatılmıştır.

The New York Times Gazetesi'nde yayımlanan Woolf'un intihar mektubu

Woolf, kendi roman ve edebiyat tekniğini en iyi oturtan biridir. Kimseyi etkilemeyi gaye edinmeyen yazar, böylece sitilini kurmuştur. Yazdığı kitaplar çoğu eleştirmen ve okurlar tarafından anlaşılmadığı için de yergilerin odağında olmuştur.

WOOLF'UN OTOBİYOGRAFİK ROMANI

Deniz Feneri otobiyografik bir eserdir. Diğer kitaplarında görülen ağır dil, bu romanda yerini sadeliğe bırakmıştır. Eserlerin hemen hepsinde kadın hareketlerini işleyen Woolf'un bu romanında da aynı argümanlara rastlıyoruz.

Ünlü yazar Virginia Woolf

Sekiz çocuklu bir ailenin öyküsünü Deniz Feneri’nde dile getiren usta kalem, Mrs.Ramsay’ın zorlu yaşamını gerçekçi tasvirlerle sunuyor. Evlilik olgusunun kadın özgürlüğü üzerinde orantısız etkide bulunduğunu merkeze alan roman, toplumsal yapının da çarpıklıklarını gözler önüne sermektedir.

FELSEFE VE PSİKOLOJİYLE YOĞRULAN SATILAR

Feminist duygular üzerinden dönemin toplumsal, siyasal ve ekonomik realitesine göndermelerde bulunur. Gerçekçi satılarının arasına serpiştirdiği ince nüanslarla kaleminin ucunu sivriltmiştir.

Orlando filminde Woolf'un intihar sahnesi

Deniz Feneri’nde Woolf vardır.

İçinde bulunduğu ruhsal çalkantılardır belki ona bu kadar derinlikli cümleler yazdıran. Deniz Feneri edebi metinden öte bir anlam taşımaktadır. Felsefe, ve psikolojiyle harmanlanan roman, okurları farklı kuytularda gezdiriyor.

Woolf, kitabında Mrs. Ramsay, kocası Mr. Ramsay ve çocuklarıyla İskoçya’nın güzel bir tatil beldesinde geçen tatillerini usta kalem darbeleriyle anlatıyor.

Virginia Woolf’un sıra dışı satırlarıyla tanışın…

Yazar: Virginia Woolf

Yayınevi: Altıkırkbeş Basın Yayın

İngilizceden çeviren: Ümit Nar

İlk baskı yılı: 2017

Türü: Roman

Syf: 288

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